Кровавая бойня в Якутии

Прокурор Сунтарского района совместно со старшим прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры республики в суде присяжных заседателей поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении 2 местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании установлено, что подсудимые, в ночь с 30 на 31 октября 2018 года находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице возле одного из кафе и громко между собой общаясь, нарушали тишину. В это время, пожилой мужчина, находясь во дворе соседнего дома, сделал им замечание и попросил разойтись по домам. Получив замечание, подсудимые напали на потерпевшего и нанесли ему руками и ногами не менее 22 ударов в голову и другие части тела.

В результате избиения пожилой мужчина скончался через месяц в районной больнице, не приходя в сознание.

По итогам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственных обвинителей, коллегия присяжных заседателей единодушно признала подсудимых виновными в содеянном.

На основании вердикта присяжных заседателей судом подсудимым назначено наказание в виде 8 лет и 3 мес., 8 лет и 6 мес. лишения свободы соответственно с отбыванием ими наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.