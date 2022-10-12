Кровь стынет в жилах: В Якутске с особой жестокостью убита беременная женщина

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Кобяйского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По версии следствия обвиняемая, находясь в конце июня 2022 года на съемной квартире в Якутске в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей ссоры с родной сестрой, заведомо зная, что она беременна, нанесла ей многочисленные удары кухонным ножом по различным частям тела.

В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой республики в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело расследовано Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).