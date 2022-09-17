«Кросс нации-2022» в Якутске пробежали порядка 8 тысяч человек

Глава города Якутска Евгений Григорьев, заместитель главы Антон Алексеенко, руководители структурных подразделений, подведомственных организаций Окружной администрации города Якутска сегодня приняли участие во всероссийском забеге «Кросс нации — 2022». Торжественное открытие забега началось с гимнов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и города Якутска.

В «Кроссе нации» также приняли участие министр физической культуры и спорта республики Леонид Спиридонов, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, народный депутат Анатолий Николаев. Главный судья соревнований — судья республиканской категории Альберт Трофимов.

Глава города Якутска Евгений Григорьев, выступая на открытии, отметил, что с каждым годом в забег вовлекается всё большее количество профессиональных спортсменов, любителей бега, сторонников здорового образа жизни, и в сегодняшнем кроссе участвует порядка 8 тысяч человек.

«В честь 100-летия образования Якутской АССР и 390-летия основания города Якутска этим летом мы провели первый марафон. Мы постараемся сделать этот марафон ежегодным», — заверил Евгений Григорьев.

За большой вклад в развитие физкультуры и спорта глава Якутска вручил юбилейные знаки «390-летие основания города Якутска» тренеру-преподавателю по легкой атлетике ДЮСШ № 1 Василию Алексееву, генеральному директору ООО «Стройподрядник» Виктору Салтыкову, заслуженному работнику физкультуры и спорта РС (Я) Галине Сырмолотовой.

Как отметил министр спорта Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов, в этот день забег проходит по всей республике.

«Для нашей республики физкультура и спорт были и остаются любимым занятием. Это подтверждает сегодняшний забег «Кросс нации» в городе Якутске, — подчеркнул министр.

Министр вручил юбилейный знак «100-летие образования ЯАССР» заслуженному тренеру РС (Я) Василию Кононову.

«Кросс нации – 2022» открыли сильнейшие легкоатлеты, после них на старт вышли учащиеся школ города Якутска 2005-2007 года рождения, третьими стартовали руководители предприятий и организаций, затем – горожане с ограниченными возможностями здоровья, и наконец — мужчины и женщины 2004 года рождения и старше.

Маршрут забега прошел по Сергеляхскому шоссе в сторону города, затем по мосту рядом с озером Сайсары, финиш — на стадионе «Юность».

«Кросс нации» — не только массовый забег, но и социально-значимое событие всероссийского масштаба. Забег пропагандирует здоровый образ жизни, привлекает россиян к физкультуре и спорту. В забеге «Кросс нации» участвуют почти все регионы страны, количество участников ежегодно увеличивается. «Кросс нации» помогает гражданам активно отдыхать и раскрывать спортивные таланты.