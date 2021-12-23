Кризис назревал в компании давно — решена судьба АК «Якутия»

На рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности авиакомпании «Якутия» за уходящий год Айсен НИКОЛАЕВ поставил перед руководством предприятия и региональным правительством новые задачи.

Николаев отметил, что авиакомпания сегодня находится в кризисе, и распорядился выстроить в «Якутии» систему управления.

«Кризис назревал в компании давно. И к нему привело как раз отсутствие хорошего корпоративного управления. Ваша главная задача – выстроить правильную, прозрачную систему управления компанией. «Якутия» должна стать абсолютно другой, нежели при прежних руководителях, и с точки зрения кадрового состава, и подходов к решению вопросов. Это должны заметить как якутяне, так и все ваши партнеры», — обратился он к новому генеральному директору авиакомпании Андрею ВИНОКУРОВУ.

Глава напомнил о социальной миссии, которую выполняет авиакомпания перед жителями республики.

«В период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска, отсутствия запасного аэродрома в Нерюнгри, плохой видимости из-за лесных пожаров большие авиакомпании не летали в нашу республику. И именно «Якутия» продолжала совершать рейсы, оставаясь основным перевозчиком. Это говорит о высочайшем профессионализме лётного состава. Более того, несмотря на кризис, авиакомпания продолжила реализацию программы субсидирования, — отметил он.

Кабинету министров Айсен Николаев поручил поддержать компанию и распорядился при этом применить новые финансовые методы поддержки.

«Наша республика всегда уделяла огромное внимание развитию авиационной отрасли. Авиация – это то, от чего зависит качество жизни, а порой и сама жизнь многих тысяч людей. Учитывая, в каком положении сейчас находится авиакомпания «Якутия», ее надо поддержать. Главное – правильное корпоративное управление, правильные финансовые методы поддержки, без права на ошибку», — сказал глава.

Руководитель республики призвал развивать механизм субсидирования авиабилетов, в том числе на межрайонных рейсах, чтобы жители Якутии тоже почувствовали поддержку, оказываемую компании.

«Призываю отказаться от механизма прямых субсидий. Сейчас нам нужно как раз развивать механизм субсидирования через пассажиров, чтобы эту пользу действительно ощущали сами якутяне», — заявил он.

Отметим, что общий налет «Якутии» в 2021 году составит свыше 30 тыс часов, что выше уровня прошлого года на 15%. До конца года авиакомпания перевезет почти 840 тысяч пассажиров или на 68% выше уровня пандемийного 2020 года.

Авиакомпания выполняла полеты в сложных условиях низкой видимости, в период зимних туманов и летних пожаров, а также реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска. Несмотря на сложный период, «Якутия» единственная осуществляла продажу субсидированных билетов, продав почти 90 тысяч единиц.

По темпу роста производственных показателей в 2021 она находится на 6 месте по РФ. По итогам работы за 10 месяцев «Якутия» стабильно входит в ТОП-20 авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров и занимает 18 место среди российских авиакомпаний.

В 2022 году компания планирует совершить налетов на свыше 41 тыс часов. За счет расширения чартерной программы и маршрутной сети объем пассажирских перевозок может составить более миллиона пассажиров.