Критика от мэра Якутска

Система общественного транспорта города Якутска нуждается в обновлении

Глава Якутска Евгений Григорьев 2 июня принял участие в дискуссии на площадке государственной корпорации ВЭБ.РФ «Города конкурируют за людей» в рамках Петербургского международного экономического форума.



Говоря о проблеме общественного транспорта, глава Якутска отметил, что городские власти нацелены на модернизацию не только автобусной техники, но и на повышение эффективности маршрутных схем. Основной проблемой остается физический износ автобусов – около 94% городских автобусов нуждаются в обновлении и замене на новые, современные и комфортабельные модели.



«Город бурно развивается, строятся новые микрорайоны, расширяется частный сектор, общественный транспорт все меньше отвечает возрастающим требованиям людей», — сказал Евгений Николаевич.



В городе Якутске на текущий момент автобусные перевозки осуществляют 19 перевозчиков, из них один муниципальный, 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего, по заключенным контрактам, перевозки осуществляют 578 частных и 47 муниципальных автобусов. При этом фактически на маршруты выходит 270-290 автобусов ежедневно.



«Муниципальное предприятие крайне нуждается в обновлении автобусного парка, чтобы оказывать качественные услуги населению. Без федеральных программ, лизинга нам не обойтись», — прокомментировал директор МУП «ЯПАК» Валерий Домотов. В данное время в автопарке предприятия 47 автобусов марки «ЛИАЗ», срок эксплуатации большинства их них завершается уже в 2023 году. Для обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок на пригородных маршрутах в ближайшее время необходимо закупить порядка 40 новых автобусов.

«Обновление городских автобусов необходимо. Мы поддерживаем данную инициативу главы города, как и наши предприниматели. У нас около 40 % автопарка составляют устаревшие автобусы, при этом мы должны повышать качество обслуживания, в том числе постоянно вести плановую замену техники», — прокомментировал директор НО «Союзавто» Андрей Косицкий.

По информации МКК «Фонд развития города Якутска», на сегодняшний день в целях обновления городского автобусного транспорта фондом предоставляются займы для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих пассажирские перевозки. Сумма займа составляет до 4 млн рублей, предоставляется сроком до 5 лет по процентной ставке 5% годовых. С 2018 года с помощью займов фонда на общую сумму 126 млн рублей предприниматели смогли приобрести 38 автобусов.