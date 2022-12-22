Критическое новолуние 23 декабря 2022 года: чего опасаться и как пережить

Последнее новолуние 2022 года наступит 23 декабря в 14:16 по московскому времени. Это будет критическая точка, особенно для мужчин. В это время уровень их энергии снизится, зато повысится чувствительность и вероятность совершения ошибок.

В этот период всем (не только мужчинам, но и женщинам) не следует принимать никаких решений, особенно судьбоносных. Переезд, смена работы или партнера, разрыв отношений — все это должно быть под негласным запретом 23 декабря. Лучше посвятить этот день планам и долгосрочным прогнозам.

Питание

В целом в новолуние хорошо переносится голодание, которое в этот период способно помочь в очищении организма от шлаков. Но если в силу особенностей здоровья или специфики работы это невозможно, 23 декабря необходимо просто ограничить употребление тяжелой пищи. В идеале также полностью исключить алкоголь.

Бизнес

23 декабря не следует начинать новые дела, требующие повышенного внимания. Также плохо этот день подходит для подписания договоров и поиска компромиссов — они могут оказаться невыгодными для каждой из сторон. Единственное, что будет хорошо получаться в этот день, — обсуждение каких-то перспективных проектов, составление планов и заведение нужных знакомств.

Быт

Домашними делами заниматься можно — важно лишь не переусердствовать в момент самого новолуния. Так, после обеда лучше направить свои усилия на «косметические» преобразования дома: на обустройство уюта, избавление от всего ненужного и токсичного.

Бьюти-процедуры

Перемены во внешности в новолуние не желательны. Поэтому на 23 декабря лучше не планировать посещение салона красоты с целью кардинальной смены имиджа. А вот массаж, расслабляющие процедуры для лица и тела не запрещены. Напротив, они помогут вступить в очередной лунный месяц с новыми силами, советует sovainfo.ru