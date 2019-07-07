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Критерии малокомплектных школы обсудили в Ил Тумэне

В Ил Тумэн прошел «круглый стол» на тему: «Малокомплектная школа в Республике Саха (Якутия): состояние, развитие, правовое регулирование». Модератором мероприятия выступила член фракции Партии «Единая Россия» народный депутат, председатель постоянного комитета парламента республики по науке, образованию, культуре СМИ и делам общественных организаций Феодосия Габышева. В работе «круглого стола» приняла участие депутат Госдумы РФ Галина Данчикова.  

 Как отметила депутат от фракции «Единая Россия» Галина Данчикова, понятие «малокомплектная школа» необходимо законодательно закрепить, при этом нужно определить, по каким критериям образовательные учреждения могут называться малокомплектными. Причем решать нужно оперативно.

«В ближайшее время будут приняты рекомендации (на федеральном уровне). До принятия бюджета на следующие три года решение уже должно быть», — отметила парламентарий.

Понятие «малокомплектная школа» до сих пор не прописано ни в одном нормативно-правовом документе. Между тем таких школ в стране насчитывается более восьми тысяч, а в Якутии — 300. Каждый регион сам решает, по каким критериям школы относятся к такой категории образовательных учреждений. Сегодня назрела необходимость навести порядок в этой сфере, так как не все регионы могут финансово обеспечивать такие школы, а бюджет на ближайшие три года уже надо верстать.

Депутат Госдумы пояснила, что каждый регион решает по-своему, какие школы называть малокомплектными: «Где-то считают, что малокомплектным считают учреждения, где учатся до 100 детей, а где-то 60. А есть школы, где всего два, три или пять учеников. И без определения малокомплектной школы получается нецелевое использование бюджетных средств».

При этом Галина Данчикова высказала свое мнение, что начальная школа должна быть в каждом селе.

Далее выступали учителя и главы наслегов, которые высказывали иногда взаимоисключающие мнения. В связи с предстоящей реорганизацией в сфере образования некоторые были обеспокоены тем, что малокомплектные школы окажутся в неравных условиях по сравнению с обычными школами. В частности, в малокомплектных школах один учитель преподает несколько предметов, что может отразиться на качестве образования. Поэтому предлагали создать специальную программу по подготовке таких учителей. Кроме того, в малокомплектных школах дети обучаются в условиях отсутствия конкуренции, то есть у них нет мотивации учиться лучше.

Однако большинство было за сохранение таких школ и за включение критерия отдаленности, поскольку школы в небольших селах являются основным фактором существования села. Более того, дети в этом случае будут воспитываться в семьях, получать навыки традиционного уклада жизни, а значит продолжать свой род.

Некоторые села находятся в труднодоступных территориях, в более чем 300 км от соседних сел, районного центра и где нет круглогодичного транспортного сообщения. Вывозить детей на вездеходах не всегда безопасно, а родители, переехав в другое село, не всегда могут быть обеспечены работой.

На «круглом столе» было решено, что образовательные учреждения внесут свои предложения по критериям малокомплектных школ, а специалисты Института национальных школ Якутии подготовят научное обоснование.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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