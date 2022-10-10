Кристина Каширина из Якутии стала победителем Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова»

В Москве завершился Всероссийский конкурс СМИ «Культура слова». На участие было подано почти 600 работ от авторов из 75 регионов страны. Жюри выбрало победителей в 8 конкурсных номинациях. Также была присуждена специальная премия Министра культуры РФ.

В номинации «Лучший видеосюжет» победила Кристина Каширина из медиакомпании «Алмазный край» города Мирный Республики Саха (Якутия).

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, в Якутии самый выдающийся национальный кинематограф, и сейчас открываются новые кинозалы в рамках национального проекта «Культура».

«Вы пишете на страницах изданий и в соцсетях, рассказываете в репортажах на телевидении и радиопередачах. И делаете это так, что жители регионов стремятся посетить обновлённые ДК, музеи и библиотеки, кинозалы и виртуальные концертные залы, точно знают, в какой школе искусств теперь новые великолепные инструменты и в какие районы приедут технологичные автоклубы», — сказала министр, обращаясь к победителям конкурса.

Конкурс «Культура слова» учрежден Министерством культуры РФ в 2020 году и посвящен реализации национального проекта «Культура». Цель — сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив, направленных на модернизацию инфраструктуры и популяризацию культуры, а также поддержка и поощрение СМИ и проектов, направленных на освещение культуры, повышение значимости профессии работника культуры в России и развитие профессиональной культурной коммуникации.