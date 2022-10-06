Криминальные «покатушки»

По оперативной информации, в Булунском районе Якутии двое мужчин захотели прокатиться по окрестностям, но их машина заглохла. Тогда подозреваемые отправились на поиски «запасного» аккумулятора. Они приметили автомобиль марки «Урал», сняли с него аккумулятор, после чего скрылись. Как выяснилось, потерпевший не стал обращаться в полицию.

Личности и местонахождение подозреваемых было установлено сотрудником уголовного розыска. Подозреваемыми оказались мужчины 26 лет, один из них имеет судимость.

Установлено, что после хищения злоумышленники попали в ДТП, машина врезалась в столб. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».