06.10.2022
11:25
229
Происшествия
Криминальные «покатушки»
По оперативной информации, в Булунском районе Якутии двое мужчин захотели прокатиться по окрестностям, но их машина заглохла. Тогда подозреваемые отправились на поиски «запасного» аккумулятора. Они приметили автомобиль марки «Урал», сняли с него аккумулятор, после чего скрылись. Как выяснилось, потерпевший не стал обращаться в полицию.
Личности и местонахождение подозреваемых было установлено сотрудником уголовного розыска. Подозреваемыми оказались мужчины 26 лет, один из них имеет судимость.
Установлено, что после хищения злоумышленники попали в ДТП, машина врезалась в столб. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.10.2022
0
0
06.10.2022
0
186
06.10.2022
0
181
06.10.2022
0
543
06.10.2022
0
161
06.10.2022
0
574
06.10.2022
0
218
06.10.2022
0
1147
06.10.2022
0
113
06.10.2022
0
290
06.10.2022
0
525
06.10.2022
0
527
06.10.2022
0
1726
06.10.2022
0
720
05.10.2022
2
1170
05.10.2022
0
1219
05.10.2022
0
1390
05.10.2022
0
1823
05.10.2022
0
436
05.10.2022
0
492
05.10.2022
0
378
05.10.2022
0
361
05.10.2022
0
1669
05.10.2022
0
255
05.10.2022
0
1136
05.10.2022
0
471
05.10.2022
0
864
05.10.2022
0
615
05.10.2022
0
1354
05.10.2022
0
5392
05.10.2022
0
391
05.10.2022
0
1244
05.10.2022
0
850
05.10.2022
0
3255
05.10.2022
0
295
05.10.2022
0
604
05.10.2022
0
710
05.10.2022
0
286
05.10.2022
0
238
05.10.2022
0
1193
05.10.2022
0
670
05.10.2022
0
1449
05.10.2022
0
465
05.10.2022
0
729
05.10.2022
0
373
05.10.2022
0
624
05.10.2022
0
919
05.10.2022
0
208
05.10.2022
0
252
05.10.2022
0
256
05.10.2022
0
873
05.10.2022
0
296
05.10.2022
0
432
05.10.2022
1
751
05.10.2022
0
705
05.10.2022
0
1210
05.10.2022
0
226
05.10.2022
0
507
05.10.2022
0
829
05.10.2022
0
370
ТОП НОВОСТИ
03.10.2022
0
22544
03.10.2022
1
18972
01.10.2022
1
16659
30.09.2022
1
15900
01.10.2022
1
10559
04.10.2022
0
10553
05.10.2022
0
10212
01.10.2022
0
9400
03.10.2022
0
8297
Добавить комментарий