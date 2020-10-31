Криминальные любители якутской жеребятины получат срок

В полицию Намского района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестные похитили и совершили забой её жеребёнка, который находился на выпасе. Останки похищенного животного были обнаружены ею недалеко от пастбища. Сумма ущерба оценивается в 50 000 рублей.

Полицейские незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемых. Ими оказались 50-летний и 64-летний мужчины.

Установлено, что злоумышленники с целью совершения кражи крупного рогатого скота выехали на местность, расположенную вдали от села, где нашли табун лошадей. Увидев пасущегося жеребёнка, мужчины прямо на месте забили его выстрелом из охотничьего ружья и разделали тушу. Копыта и останки животного они закопали в снег, а мясо забрали с собой. После чего они отправились к знакомому, чтобы распить спиртное, где их и задержали полицейские.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.