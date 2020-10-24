Криминальная Якутия: 78 ударов ногами и руками…

В Горном районе вступил в законную силу приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении 2 мужчин за совершение особо тяжкого преступления

Прокуратура республики совместно с прокуратурой Горного района поддержала государственное обвинение в Намском районном суде (постоянное присутствие в с. Бердигестях) по уголовному делу в отношении двоих жителей Горного района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии из 6 присяжных заседателей.

В суде установлено, что в июле 2019 г. в с. Ерт Горного района, в результате возникшего конфликта, подсудимые совместно нанесли потерпевшему не менее 78 ударов руками и ногами, а также деревянной табуреткой и ножкой от этой табуретки, в том числе в голову. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей лицевого скелета и необратимыми изменениями головного мозга, потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность подсудимых к совершенному преступлению.

По результатам рассмотрения уголовного дела, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в Верховный суд Республики Саха (Якутия).

Судом апелляционной инстанцией по результатам рассмотрения жалобы оставлены без удовлетворения, приговор суда без изменения, он вступил в законную силу.