Криминальная статистика в Якутии

Прокуратура республики проанализировала состояние преступности на территории Республики Саха (Якутия) за период 1 полугодия 2019 года.

Установлено, что за январь-июнь 2019 года на территории республики зарегистрировано 6222 преступлений.

Тенденция уменьшения зарегистрированных преступлений отмечена на территории 14 городов и районов республики, в том числе в Аллаиховском, Абыйском, Вилюйском, Жиганском, Кобяйском, Ленском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Янском, Хангаласском и Эвено-Бытантайском районах. Рост числа зарегистрированных преступлений наблюдается в том числе на территории крупных городов, таких как города Якутск, Мирный и Нерюнгри.

По итогам 6 месяцев текущего года значительно на 34,3 % или с 417 до 274 снизился уровень особо тяжких преступлений. В 11 городах и районах уменьшилось количество убийств, на 13,3 %, или с 30 до 26 количество изнасилований.

С 162 до 137 снизилось количество погибших от преступных посягательств.

Как и прежде, наибольшее количество преступлений зарегистрировано против собственности, их совершено 2919. На централизованный учет поставлено 1765 краж, 160 грабежей, 18 разбойных нападений, 19 вымогательств и 644 случаев мошенничества.

На 14,2 % или с 324 до 370 увеличилось количество преступлений экономической направленности, при этом рост преступлений данной категории в основном обусловлен ростом с 99 до 123 преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество), а также ростом с 8 до 40 преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денег.

Выявлено 100 преступлений коррупционной направленности, наибольшее их количество совершено в г. Якутске – 54, Ленском – 8, Олекминском –6 и Мегино-Кангаласском районах–4.

Согласно данным анализа социально-криминологических характеристик преступности из числа расследованных преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершено 2138 преступлений, что на 4,5 % больше, чем в прошлом году (2045). Наибольший рост количества таких преступлений отмечен в г. Нерюнгри, Алданском, Верхневилюйском, Олекминском, Сунтарском, Томпонском, Момском, Верхнеколымском и Анабарском районах.

На 9,5 % уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, их в текущем году совершено 19.

Преступность среди несовершеннолетних возросла на 4,2 % – со 189 до 197. При этом на 22 % снизилось число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, с 500 до 390.

Женщинами совершено 607 преступлений, что на 10,8 % больше чем в период 1 полугодия 2018 года (548).

С учетом приведенных статистических данных прокуратурой республики будет скоординирована деятельность правоохранительных органов в целях повышения эффективности борьбы с преступностью, ее негативными последствиями.