25.06.2021
17:45
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Происшествия

Криминальная парочка из Якутска спрятала наживу в пододеяльник

Сожителям грозит уголовная ответственность за кражу телевизора из номера отеля.
 
Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение в
отношении двух ранее судимых местных жителей, обвиняемых в
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия в ноябре прошлого года двое ранее судимых
сожителей сняли номер в мини-отеле города, в котором распивали
спиртные напитки, а для продления срока проживания денежные
средства закончились, тогда они решили сдать в ломбард телевизор,находящийся в номере, который положив в пододеяльник, вынесли из мини-отеля.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело
направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: старший помощник прокурора г. Якутска Игорь Мирошников
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