Криминальная парочка из Якутска спрятала наживу в пододеяльник

Сожителям грозит уголовная ответственность за кражу телевизора из номера отеля.



Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение в

отношении двух ранее судимых местных жителей, обвиняемых в

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия в ноябре прошлого года двое ранее судимых

сожителей сняли номер в мини-отеле города, в котором распивали

спиртные напитки, а для продления срока проживания денежные

средства закончились, тогда они решили сдать в ломбард телевизор,находящийся в номере, который положив в пододеяльник, вынесли из мини-отеля.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело

направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.