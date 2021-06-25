Криминальная парочка из Якутска спрятала наживу в пододеяльник
Сожителям грозит уголовная ответственность за кражу телевизора из номера отеля.
Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение в
отношении двух ранее судимых местных жителей, обвиняемых в
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия в ноябре прошлого года двое ранее судимых
сожителей сняли номер в мини-отеле города, в котором распивали
спиртные напитки, а для продления срока проживания денежные
средства закончились, тогда они решили сдать в ломбард телевизор,находящийся в номере, который положив в пододеяльник, вынесли из мини-отеля.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело
направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.
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