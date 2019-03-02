Криминалист Якутии Васильев о случаях на местах преступлений

Осмотр места происшествия, поиск и изъятие следов и вещественных доказательств, производство экспертиз, ведение и использование криминалистических учетов – вот основные задачи экспертно-криминалистической службы.

О работе эксперта-криминалиста рассказывает заместитель начальника экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Саха (Якутия) полковник полиции Александр Афанасьевич Васильев.

— Александр Афанасьевич, Ваша служба объединяет разные специальности. Поделитесь пожалуйста своим личным опытом? Как становятся экспертами-криминалистами?

В этой сфере я с 2001 года, начинал с эксперта. Эту должность занимаю с 2013 года. Эксперт проходит специальное обучение и получает базовое криминалистическое образование в образовательных учреждениях МВД России, проходит стажировку и только после сдачи квалификационного экзамена получает допуск к проведению экспертиз. Первый допуск получил в 2003 году к дактилоскопическим экспертизам, затем к экспертизам холодных метательных оружий. В этом же году в Волгоградской академии МВД России получил допуск к трасологическим экспертизам, затем почерковедческим экспертизам.А в 2005 году в г. Хабаровск получил допуск к технико-криминалистической экспертизе документов и в 2006 году в г. Саратов получил свидетельство на производство компьютерных экспертиз.

Помню, в 2002 году весной возле озера нашли труп пожилого мужчины в сидячем положении.Место происшествия было сильно затоптано, там среди мусора мы обнаружили пустой одноразовый стакан с запахом алкоголя. Потом недалеко от места происшествия, под жилым домом нашел 6 пустых бутылок из-под портвейна, и обработав их на месте, изъял следы пальцев рук. В результате по этим данным определили подозреваемого, который позже дал признательные показания. Таким образом, помогли раскрытию преступления.

— Расскажите пожалуйста о работе эксперта-криминалиста на месте происшествия?

Первоначальная задача эксперта на месте происшествия — это оказание помощи следователю.Эксперт осуществляет комплекс работ по выявлению и сбору следов преступника. При этом эксперт должен сосредоточенно моделировать действия преступника и на основе своего жизненного и профессионального опыта искать и изымать следы и другие вещественные доказательства, оставленные преступником. Эксперт — самостоятельное лицо, которое составляет заключение от своего имени и несет за него личную ответственность.При производстве экспертиз он независим и опирается исключительно на свое внутреннее профессиональное убеждение. В нашей деятельности существует такой термин как «коэффициент значимости», то есть оценка результатов. При необходимости эксперт может провести экспертизу по другой методике.

В основном сейчас мы выезжаем на осмотры преступлений против собственности, например, за прошлый год насчитывается около 3000 выездов. В большинстве случаев это имущественные кражи, как правило изымаются трасологические следы обуви, следы различных повреждений, орудие взлома.

— Каким был ваш первый выезд на место происшествия?

Впервые на место происшествия я поехал, когда проходил стажировку. Это было в 2001 году. Мы выехали в район Сайсары, где произошло убийство. Это была своего рода проверка на пригодность к данной службе. Прибыв на место, сразу стало понятно, что человек погиб в результате насильственных действий. Под руководством моего наставника, друга, очень хорошего человека Кучумова Константина Николаевича произвели осмотр, изъяли образцы крови, следы рук и другие вещественные материалы. Он был тогда начальником отделения криминалистических учетов. Психологическая устойчивость в таких случаях играет важную роль. Слабые люди не выдерживают такой эмоциональной нагрузки. Самое тяжелое это выезжать на осмотр трупа ребенка.

— Наверняка в Вашей профессиональной деятельности есть интересные и необычные случаи, истории, расскажите о них?

Два года назад, в ходе производства экспертиз установили подозреваемого в убийстве,которое было совершено 20 лет назад. Материалы, которые были собраны на месте преступления, а именно следы рук со стакана, были внесены в базу данных криминалистического учета. Затем спустя два десятка лет результаты экспертизы по этим материалам вошли в доказательную базу по уголовному делу.

Еще один интересный случай был относительно недавно, когда следственно-оперативная группа работала на месте происшествия в одной из квартир города. Во время осмотра в какой-то момент эксперт заметил, как в помещение заглянул неизвестный мужчина и увидев сотрудника полиции,быстро закрыл дверь и убежал. Без промедления эксперт выбежал из квартиры и увидев, как в движении мужчина выбросил похищенный пистолет под лестницу, догнал и задержал подозреваемого. Там же на месте изъяли следы рук и установили, что он несколько часов назад был в квартире и похитил чужое имущество.

В заключении хотелось бы отметить, что в современных условиях интенсивного развития информационных технологий работа эксперта-криминалиста, как и любая другая деятельность, рассчитана на собственное развитие и совершенствование. Наши сотрудники регулярно повышают свою квалификацию, посещают семинары, где раскрывают передовые опыты. Также обмениваются опытом, осваивают новые методы и способы экспертиз.

— Сегодня экспертно-криминалистической службе МВД России исполняется 100 лет. Что бы вы пожелали коллегам, ветеранам?

Дорогие сотрудники, ветераны!Поздравляю Вас с вековым Юбилеем экспертно-криминалистической службы! Искренне желаю вам успехов, признания, здоровья и понимания в семье, дальнейшей плодотворной службы!