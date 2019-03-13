Криминал в ТЦ Якутска

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление по факту кражи о том, что неизвестный похитил электроинструменты из подсобного помещения в одном из торговых центров города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый в краже. Им оказался безработный 44-летний уроженец Амгинского района.

Выяснилось, что мужчина шел по торговому центру в состоянии алкогольного опьянения и заметил подсобное помещение, которое было незаперто. Он незаметно проник внутрь и похитил электроинструменты. После чего покинул помещение. Со слов подозреваемого, инструменты он планировал сбыть.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.