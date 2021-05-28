Криминал в парке Якутска

В полицию Якутска обратился мужчина. Он сообщил, что в восемь вечера на территории парка неизвестный открыто похитил у него смартфон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» установили подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Установлено, что подозреваемый остановил потерпевшего, который проезжал мимо на велосипеде, и попросил у него сотовый телефон под предлогом, что ему нужно позвонить. Когда мужчина достал смартфон, то злоумышленник, применив силу, вырвал гаджет из рук и убежал в сторону выхода из парка. Похищенное он успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.