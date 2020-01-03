«Кричалки – улыбашки – обнимашки» и «Снебобол» — это «Улетный Новый год»!

С первых минут детский праздник в ТРК «Чудо парк» обещал быть действительно «улетным». Ведущая (Ирина АФАНАСЬЕВА), смешная обаяшка — мышка леди Няжка, помощница Деда Мороза, отвечающая в зимнем царстве за лед, сыр и снежные сугробы, рассказала участникам программы о своей особой миссии, которую ей поручил Дедушка.

По выданной Дедом Морозом инструкции мышка леди Няжка проверила готовность алданской детворы весело провести новогодние каникулы.

При помощи волшебной сосульки состоялось веселое знакомство всех гостей Чудо парка с героями новогодней программы, а леди Няжка быстро переименовала привычные названия героев и конкурсов на современный лад. В результате новогодний утренник превратился в «елку-крутельку», праздник для малышей в «крутую тусовку для крутышей», карнавальные костюмы в «модные прикиды».

Согласно первого пункта инструкции, ребятня должна была беззвучно появиться на празднике, что безусловно нелегко, когда ты находишься в окружении такого количества гостей. По второму пункту состоялась проверка на умение веселиться. Игры «Зимний челенджи», «Кричалки – улыбашки – обнимашки» и «Снебобол» от души развеселили и детей, и родителей. Традиционный парад мод, отмеченный в третьем пункте инструкции, где гости демонстрировали новогодние костюмы и новогодняя дискотека завершили праздник.

Кристина ДРОЗД (вокалистка Алданской детской школы искусств им. А.Т. Никитина, педагог Жанна КОСТИНА) и хореографический коллектив «Стрекоза» (руководитель Роза АНТОНОВА) традиционно украсили праздник песнями и танцами.

И какой же Новый год без Деда Мороза и новогодних подарков, которые любовью подготовила от ООО «Ассоциация строителей АЯМ» администратор Лариса КЛИКОВИЦКАЯ.