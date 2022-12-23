23.12.2022
18:19
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Финансы

Крестьянский рынок: За низкие цены угрожали побить замороженной рыбой

Высокие цены на Крестьянском рынке у многих горожан вызывают возмущения. Но продавцы их не снижают, ведь рынок — самое популярное место для покупки мяса и рыбы в Якутске.
Как стало известно тгк @yakutia_kp, некие предприниматели из Хангаласского улуса пытались продавать там мясо жеребятины по 550 рублей, но были моментально изгнаны с рынка. По их словам, продавцы угрожали даже побить конкурентов замороженной рыбой из-за демпинговых цен. А также натравить на них проверку. Сейчас жеребятина на рынке стоит от 800 до 1500 рублей.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: тгк @yakutia_kp

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