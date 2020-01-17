Крещенская вода 2020: как освятить и когда набирать

Настало время празднования Крещения. И многих верующих интересует вопрос связанный с освящением воды.

Святая вода (освящённая вода, агиасма) — название воды в Исторических церквях, освящённой в храме во время чина водоосвящения. Традиция её использования связана как с евангельской историей о крещении Христа в водах реки Иордан, так и с ветхозаветными богослужебными традициями (возьмёт священник святой воды в глиняный сосуд — Чис. 5:17).

История освящения воды

Использование освящённой воды в христианстве восходит ко II веку. Согласно Священному Преданию, папа римский Александр I ввёл в употребление обычай освящать дома святой водой. Окропление дома водой с целью его очищения упоминается в апокрифических «Деяниях апостола Петра» (II век). О водоосвящении перед крещением известно с конца II — начала III веков. Об освящённой воде упоминает святитель Епифаний Кипрский в своём сочинении «Против ересей», или «Панарион», написанном в 70-е годы IV века.

Традиция почитания воды, набранной в день Богоявления, была известна не только в Александрийской церкви, где впервые начали отмечать этот праздник, но и в других Церквях. Эту же традицию описывает и святитель Иоанн Златоуст. В своей проповеди на праздник Крещения Господня, произнесённой в 387 году в Антиохии, он писал: «В полночь на этот праздник все, начерпав воды, приносят её домой и хранят её целый год, так как сегодня освящены воды. И происходит явное знамение: качество этой воды не портится с течением времени; напротив, начерпанная сегодня вода остается неиспорченной и свежей целый год, а часто и два или три».

Иоанн Златоуст, впервые описавший это свойство освящённой воды, как и святитель Епифаний, ничего не сообщает о совершении над водой каких-либо молитв или богослужебных чинопоследований — все желающие просто набирали воду из местных источников, и святость её имеет основание в самой дате праздника Богоявления, а не в том, что над водой прочитана молитва или совершено священнодействие. То есть, богоявленской освящённой водой считали воду, набранную в ночь праздника из какого-либо источника возле храма.

Церковный историк рубежа V—VI веков Феодор Чтец сообщает, что обычай совершать над богоявленской водой молитву, напоминающую евхаристическую (Феодор употребляет термин ἐπίκλησις — «призывание», эпиклеза, как при Евхаристии), «придумал» Пётр Гнафевс, который в последней трети V века с перерывами занимал кафедру Антиохийской церкви: «Сообщается, что Пётр Гнафевс придумал, чтобы таинство в церкви освящалось при всем народе, чтобы вечером на Богоявление совершалось призывание над водами, чтобы на каждой молитве упоминали Богородицу и на каждой литургии читали Символ веры». Это подтверждает византийский церковный историк XIV века Никифор Каллист Ксанфопул: «Сообщается же, что Пётр Гнафевс также придумал следующие четыре прекрасных обычая Вселенской Церкви: приготовление Божественного мира, освящаемое при всем народе; Божественное призывание над водами вечером на Святое Богоявление; дерзновенное воспевание Символа веры при каждом церковном собрании — тогда как до того его читали только раз [в году], во святую и Великую пятницу; и поминовение Богородицы на каждой ектении».

Таким образом, чин богоявленского водоосвящения, включавший в свой состав, подобно евхаристической анафоре, эпиклезу, появился в последней трети V века в Антиохии и уже оттуда распространился по всем византийским Православным церквям. С этого времени обязательным требованием к святой воде стало её освящение епископом или священником.

Великое освящение — совершается в Крещенский сочельник 5 (18) января накануне праздника Крещения Господня (Богоявления) и в сам праздник (на следующий день). При этом используется один и тот же чин. В день Богоявления освящение воды может совершаться с торжественным крестным ходом к водоёму, известным под названием «хода на Иордан». В течение этих двух дней водосвятный молебен может быть отслужен неограниченное количество раз. Вода, освящённая по чину Великого освящения, называется Великая агиасма (святыня) — её разрешается пить только после особой молитвы и натощак. Наиболее раннее сообщение о богоявленской святой воде содержится в одной из антиохийских проповедей Иоанна Златоуста. Освящение в день праздника (до XII века в Русской церкви не совершалось, обычай появился после распространения Иерусалимского устава и неоднократно критиковался и отменялся, особенно в XVII веке; патриарх Никон в конце 1655 года под угрозой проклятия запретил совершать в день Крещения водосвятие, его решение было отменено в 1667 году на Большом Московском соборе).

Освящение воды

Освящение воды совершается по одному чину (одинаково) и 18, и 19 января. Поэтому нет разницы, когда Вы возьмете воду — 18 или 19 января, и та и другая вода является крещенской.

Взять воду можно в храме после службы, также для освящения можно принести свою воду, но помните, что это должна быть обычная чистая вода, а не минеральная и не газированная.

В храмах совершаются особые молитвы о ниспослании воде благодатной силы, после чего священник троекратно погружает в воду крест. Великое освящение воды происходит как в Крещенский сочельник, так и в само Крещение, то есть 18 и 19 января. Крещенская вода называется Великой агиасмой (святыней).

Освящение воды

Великое освящение воды в храмах происходит в сочельник после литургии и непосредственно в день Богоявления. Освящение проводится одним чином — великой агиасмой, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Существует древняя традиция окроплять крещенской водой свой дом с пением тропаря Богоявления. Также крещенскую воду, верующие по традиции пьют по утрам натощак, читая молитву на принятие святой воды:

«Господи, боже мой, да будет дар твой святый и святая твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию твоему молитвами пречистыя твоея матери и всех святых твоих. Аминь».

Крещенскую воду пьют верующие при болезнях и от нападения злых духов. О том, что она особенная, писал, например, святитель Иоанн Златоуст:

«Эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей».

У крещенской воды по традиции есть еще одна особенность: небольшое ее количество можно добавлять в обычную воду, и та получит чудодейственные свойства для верующих. Поэтому не стоит нести из церкви крещенскую воду в огромных количествах. Считается по традиции, что одна капля святой воды может освятить целое море.