18 января Крещенский Сочельник 2020: освящение воды и что нельзя делать

18 января 2020 года в России празднуется Крещенский сочельник

Крещенский Сочельник – это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне Крещение.

Этот праздник православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Верующие в этот день постятся до освящения воды. Разрешаются только блюда из варёных круп (сочиво), овощные блины, медовые оладьи, сочни с ягодами.

В храмах совершаются особые молитвы о ниспослании воде благодатной силы, после чего священник троекратно погружает в воду крест. Великое освящение воды происходит как в Крещенский сочельник, так и в само Крещение, то есть 18 и 19 января. Крещенская вода называется Великой агиасмой (святыней).

В Крещенский сочельник даже обыкновенная вода имеет особую силу. В ночь на Крещение сам Иисус Христос купается в реке, признаком чего является колыхание воды. Вода, взятая из проруби в Крещенский сочельник, считается целебной.

Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

Крещенский Сочельник – последний и особо благоприятный день святочных гаданий. Правда, официальная религия гадания не одобряет, но даже строгие запреты не смогли искоренить тягу людей к подглядыванию за своим собственным будущим.

Те девушки, которые еще не дождались своего жениха, выходили вечером на Крещение и окликали суженых. Если попадется навстречу молодой парень — хорошая примета, если старик — недоброе предзнаменование.

Существовал обычай, который с удовольствием выполняли и парни, и девушки: спрашивать имя у прохожих: у женщин — мужское, у мужчин — женское. По народной примете, так будут звать будущего жениха и, соответственно, невесту.

Гадания на исполнение желания

Вечером перед Крещением напишите на листочках двенадцать своих желаний и положите их перед сном под подушку. Проснувшись утром, достаньте наугад три листочка, те желания, которые будут указаны на них, должны исполниться.

Перед сном в крещенский вечер под кровать положите зеркало, принесенное с улицы, и разложите вокруг него еловые веточки. На зеркале рукой напишите свое желание. Если надпись по утру исчезнет — желание сбудется.

Рассыпьте на столе пригоршню каких-либо мелких предметов, например, орешки, семечки и т.п. Загадайте желание и пересчитайте количество предметов. Если их число четное — желание сбудется, соответственно, число предметов нечетное — желание не сбудется.

Гадания на любовь

На любовь гадать нужно, конечно, при свечах, с вечера и до утра, самое романтическое время. О гадании перед зеркалами, выглядывании суженого слышали все, некоторые даже это делали, но почему-то немногие рассказывают о том, что они увидали. Не станем угадывать, что там — нечто страшное или нечто неинтересное, лучше поговорим о весёлых или оригинальных способах узнать будущее:

— Выбегать на улицу и спрашивать имя у случайных прохожих. Так и будут звать жениха. Если гадание происходит в разнополой компании, парни могут узнавать имя будущей невесты. Главное, не очень напугать проходящих мимо девиц.

— Поставить две спички по бокам коробка и поджечь их. Спички прогорели и склонились друг к другу — загаданная парочка будет вместе. Если нет, значит, разойдутся. Спички желательно потушить вовремя, не дожидаясь, когда загорится и вспыхнет весь спичечный коробок.

— Гадание по волоскам в миске с водой. На ночь нужно положить в воду по щепотке соли, сахара и золы, перемешать всё и дать воде успокоиться. Затем опустить волосок свой и суженого. Если к утру волосы переплетутся — быть свадьбе. Если нет — не судьба. На следующее Крещение смело выдёргивай волосы у следующего парня.

В Крещенский сочельник принято печь пироги, а ночью, выходя с ними на улицу, кликать суженого. В этот вечер девушки гадали: если, выходя на улицу, встречали парня, это считалось хорошо, а старика – плохо. Имя суженого девушки узнавали, спрашивая его у прохожего.

Знаменитый крещенский обычай – бросание башмачка. Девушки на улице бросали башмачок с левой ноги, а потом по направлению носка определяли, откуда придет суженый.

В русском фольклоре приметы и поверья, связанные с Крещением корнями уходят как в христианские, так и в языческие времена.

После богослужения люди стремились первыми вернуться домой, тогда урожай они также должны были получить первыми.

В целях защиты своего жилища от всякой нечисти, мелом рисовали над всеми дверями и оконными рамами крестики. Забыл поставить в Крещенский сочельник крест над дверями – жди беды.

Для молодых пар решать вопросы связанные с подготовкой к свадьбе в этот день, также считается хорошей приметой: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье».