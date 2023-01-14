Крещенские праздники 2023: что можно и нельзя делать

Православная церковь ежегодно отмечает день крещения Иисуса Христа в Иордане 19 января. О том, что вода смывает с человека не только видимую грязь, но и его прегрешения, люди знали давно. Когда Иисус Христос вошел в воду, чтобы очиститься от грехов, к нему слетел белый голубь – Святой Дух, и был голос с неба, назвавший Иисуса Сыном, то есть люди узнали, что есть Отец, Сын и Святой дух. Отсюда второе название этого дня – Богоявление.

Святки

После дня рождества Христова до дня Крещения 12 дней, их принято называть Святками. В эти дни обычно ходят в гости и принимают гостей, устраивают театрализации, маскарады, гадают, проводят различные шуточные состязания, игрища, жгут костры. Гадания и переодевания связаны с поверьем, что до Крещения Господнего на земле еще бродит нечистая сила. Перед Крещением верующие приходят в церковь на исповедь. На этот праздник, как и на Рождество Христово, и на Святки нельзя ссориться, ругаться. Неэтично так же злословить и возводить напраслину, это грех. Смывая грехи, нельзя совершать новые.

Подготовка

Хозяйки до праздника делают тщательную уборку своего дома, считается, что в святой день Крещения нельзя прибираться, нельзя стирать, ведь вода в эти дни священная, не стоит тратить ее на мирские дела. Планировать какую-то работу в этот день тоже не принято. Одним из самых сильных грехов считается уныние, поэтому тем более в праздник нельзя быть в плохом настроении, нельзя плакать. Слезы на Крещение могут вылиться в печальный, негативный год. Нужно радоваться и веселиться, думать о хорошем.

Сочельник

18 января празднуется крещенский сочельник. Многие верующие в этот день воздерживаются от еды до первой звезды. Каждая хозяйка готовила сочиво, отварная крупа или зерно с сухофруктами, заправляли сочиво медом, чтобы после службы в церкви можно было всей семьей отведать это блюдо. Почему именно зерно? Христиане относятся к зерну, как к символу возрождения, обновления, из небольшого зернышка вырастает новое растение. Такой однодневный пост полезен для организма тех, кто решится окунуться в воду на Богоявление.

В православных храмах проводят первое великое водоосвящение, второе – в сам день Крещения. В церковь приходят со своими пустыми емкостями для воды.

Святая вода

Освещенная в церкви вода считается лечебной, ей причисляют и священные силы, избавление от нечистой силы, отгон от дома врагов и недоброжелателей. Когда священник читает молитвы над водой, он просит святого духа наделить воду именно такими свойствами. Крещенскую воду трепетно хранят в домах верующих в течение года, как святыню, на случай болезней, искушений и нападок нечистой силы. Святую воду можно пить по чуть-чуть натощак, но обязательно с молитвой. Если человек заболел, святую воду можно принимать в любое время дня и ночи. Считается, что несколько капель освященной воды могут изменить структуру воды в больших объемах, сделать ее всю чудодейственной, поэтому церковь не одобряет и считает неэтичным брать святую воду больше 1 литра. Считается кощунственным крещенскую воду кипятить, готовить на ней еду.

Особенная ночь

Ночь с 18 на 19 января считается чудесной, особенной, даже волшебной. Ставят на стол чашку с водой, ждут, что в полночь вода колыхнется. В полночь люди выбегают на улицу, смотрят на небо в надежде увидеть какое-нибудь необычное непривычное свечение, символ богоявления. Если увидели, загадывают сокровенное желание и остается только ждать его исполнения.

Вода в ночь на Крещение считается лечебной и чудодейственной даже в водоемах. Одна из древних традиций – купание в ледяной воде на Крещение. Верующие считают, что этот ритуал должен очистить и избавить от грехов, если до этого усердно молился, причастился и исповедовался. Купель вырубают в форме креста, тщательно убирают кусочки льды и снега с воды. Священники с прихожанами крестным ходом идут к водоему, после молитв окунаются в воду. Обязательным ритуалом купание в ледяной воде церковь не признает. Сначала окунаются мужчины, когда все желающие пройдут через трехкратное погружение и наложение креста, дают возможность окунуться и женщинам. Церковь так же не одобряет окунание в прорубь детей.

Подготовка к купанию

Как готовиться к крещенскому ритуалу? Врачи не рекомендуют купаться зимой в проруби людям с хроническими заболеваниями, с заболеваниями центральной нервной системы, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, беременным женщинам. Шоковая терапия от погружения в ледяную воду мобилизует защитные силы организма, даст закаливающий эффект. Но для этого человек должен быть подготовлен, например, с лета обливался холодной водой, перед тем, как раздеться, сделал разминку для своих мышц. Нельзя окунаться на сытый желудок и после распития спиртных напитков, даже в небольшом количестве. Нельзя окунаться с головой, говорят врачи. После выхода с купели необходимо сразу насухо обтереться, одеться в теплую одежду, зайти в помещения и выпить не горячий, а теплый травяной или ягодный чай.

Ритуалы

На Крещение принято накрывать богатый стол, обязательно должны присутствовать блюда из мяса. Собирается за столом вся семья, можно пригласить гостей. Задушевные беседы, добрые разговоры, песни на этот праздник только приветствуются.

Издавна люди наблюдали за погодой на праздник Богоявления. Замечено, что бесснежное Крещение ведет к плохому урожаю, если весь день идет снег – урожайным будет год. Хороший урожай прогнозирует и пасмурная и холодная ночь. А если в крещенскую ночь яркие звезды – будет много грибов осенью. Если день выдался солнечным, то лето будет жарким.

На Крещение женщины собирали снег со стогов сена. Считалось, что этот снег обладает отбеливающими свойствами, отбеливали им холсты. Чудодейственные свойства крещенского снега могли сделать лицо умывающейся им девушки еще привлекательнее.

Для неверующих людей этот праздник является возможностью окунуться в традиции народа, изучить культурное наследие, укрепить семейные связи.