Крещенские морозы: Сегодня заостряется кончик рога у Быка Холода
Зиму издревле якуты олицетворяли в образе Быка холода. По древним якутским поверьям когда у Быка начинают отваливаться рога – наступают лютые морозы, и после падения наступает потепление.
Автором третей версии является Эhээ Дьыл — якутский Дед Мороз – доктор биологических наук, профессор Гавриил Спиридонович Угаров. Эhээ Дьыл разработал календарь роста и ломки рогов Быка Эhээ Дьыла, согласно которому:
14 октября, Покров день – Бык Эhээ Дьыла выходит из Ледовитого океана на Серединный мир наступает зима. У него еще нет рогов, но даже его дыхание приносит холод и мокрый снег.
8 ноября – У Быка Эhээ Дьыла вырастает Первый рог. Начинаются устойчивые зимние морозные дни.
21 ноября – Кончик рога заостряется. Морозы усиливаются.
21 декабря – Вырастает Второй рог. Начинаются знаменитые трескучие якутские морозы.
8 января – Заостряется кончик Второго рога. Мороз набирает полную силу, начинаются крещенские морозы.
31 января – Острие у обоих Рогов притупляется. Морозы слегка ослабевают.
12 февраля – У Быка Эhээ Дьыла ломается первый рог. Морозы заметно ослабевают.
24 февраля – У Быка Эhээ Дьыла ломается Второй рог и морозный период года заканчивается.
22 мая – полностью тают останки Рогов Быка Эhээ Дьыла. Холодное время года уже позади, у скота заканчивается стойловый период. Бык уплывает на Ледовитый океан отдыхать до следующей зимы. Наступает теплое Лето.
Песня, посвященная Быку Холода.
По версии Угарова Бык Холода выглядит вот так:
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