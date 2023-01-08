Крещенские морозы: Сегодня заостряется кончик рога у Быка Холода

Автор рисунка: Стрекаловская Динара Петровна

Зиму издревле якуты олицетворяли в образе Быка холода. По древним якутским поверьям когда у Быка начинают отваливаться рога – наступают лютые морозы, и после падения наступает потепление.

Автором третей версии является Эhээ Дьыл — якутский Дед Мороз – доктор биологических наук, профессор Гавриил Спиридонович Угаров. Эhээ Дьыл разработал календарь роста и ломки рогов Быка Эhээ Дьыла, согласно которому:

14 октября, Покров день – Бык Эhээ Дьыла выходит из Ледовитого океана на Серединный мир наступает зима. У него еще нет рогов, но даже его дыхание приносит холод и мокрый снег.

8 ноября – У Быка Эhээ Дьыла вырастает Первый рог. Начинаются устойчивые зимние морозные дни.

21 ноября – Кончик рога заостряется. Морозы усиливаются.

21 декабря – Вырастает Второй рог. Начинаются знаменитые трескучие якутские морозы.



8 января – Заостряется кончик Второго рога. Мороз набирает полную силу, начинаются крещенские морозы.

31 января – Острие у обоих Рогов притупляется. Морозы слегка ослабевают.

12 февраля – У Быка Эhээ Дьыла ломается первый рог. Морозы заметно ослабевают.

24 февраля – У Быка Эhээ Дьыла ломается Второй рог и морозный период года заканчивается.

22 мая – полностью тают останки Рогов Быка Эhээ Дьыла. Холодное время года уже позади, у скота заканчивается стойловый период. Бык уплывает на Ледовитый океан отдыхать до следующей зимы. Наступает теплое Лето.

Песня, посвященная Быку Холода.

По версии Угарова Бык Холода выглядит вот так:

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