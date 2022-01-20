Крещенские купания завершены

20 января 2022 года на территории Республики Саха (Якутия) завершился традиционный православный праздник Святое Богоявление или Крещение Господне, в котором приняло участие более 6 тысяч человек. Всего на территории региона было организовано 20 прорубей для забора воды и купелей в 10 районах, а также в городе Якутске.

Для обеспечения безопасности было привлечено более 280 человек личного состава, в том числе сотрудников ГИМС, ГИБДД, противопожарной службы, спасателей, представителей здравоохранения, казачества, администраций муниципальных образований, а также более 60 единиц техники.

По состоянию на 9 часов утра 20 января закрыты все места проведения обрядового мероприятия «Крещение Господне».

«Все мероприятия были завершены утром 20 января. Происшествий в период организации крещенских купаний в Якутии не зарегистрировано, погибших, пострадавших нет», — прокомментировал Виталий Немцов, ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).