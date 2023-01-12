12.01.2023
19:28
127
Православие
Крещенские богослужения в Якутске: когда и где
Роман Архиепископ Якутский сообщил в своем тгк t.me/roman_arhi:
18 января, ср., Навечерие Богоявления, Крещенский сочельник,
10.00 — литургия и в
12.00 — великое освящение воды в Преображенском соборе;
13.00 — великое освящение воды на протоке реки Лена в районе Зелёного луга.
19 января, чт., Крещение Господне,
10.00 — литургия и в
12.00 — великое освящение воды в Преображенском соборе;
14.00 — великое освящение воды на водозаборе.
Фото: тгк Роман Архиепископ Якутский
Источник: тгк Роман Архиепископ Якутский
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