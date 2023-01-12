Крещенские богослужения в Якутске: когда и где

Роман Архиепископ Якутский сообщил в своем тгк t.me/roman_arhi: 18 января, ср., Навечерие Богоявления, Крещенский сочельник,

10.00 — литургия и в

12.00 — великое освящение воды в Преображенском соборе;

13.00 — великое освящение воды на протоке реки Лена в районе Зелёного луга. 19 января, чт., Крещение Господне,

10.00 — литургия и в

12.00 — великое освящение воды в Преображенском соборе;

14.00 — великое освящение воды на водозаборе. t.me/roman_arhi/1301

Фото: тгк Роман Архиепископ Якутский Источник: тгк Роман Архиепископ Якутский

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