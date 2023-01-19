Крещение Господне: Что нельзя делать 19 января, традиции праздника, народные приметы

19 января православный мир отмечает один из главных, двунадесятых праздников, – Крещение Господне или Святое Богоявление. Во всех храмах проходят праздничные литургии, посвященные событию, которое произошло на священной реке Иордан примерно 2000 лет. Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

Крещение Господне, которое отмечается 19 января, – один из главных, двунадесятых праздников у православных христиан. Он посвящен событию, которое, согласно писаниям, произошло около двух тысячелетий назад. Оно связано с Крещением Иисуса Христа.

История праздника Крещение Господне

В переводе с греческого языка слово «Крещение» означает «погружение в воду». Согласно Евангелию от Матфея, это таинство совершал Иоанн Креститель, призывавший жителей Иудеи к покаянию. Он очищал их от скверны и смывал грехи человеческие.

В числе иудеев, пришедших к священной Иордани, был Иисус Христос. Во время совершения таинства на Всевышнего спустился голубь, являвший Дух Божий. Вслед за этим Иоанн Креститель услышал голос, прозвучавший с небес. Бог Отец, обращаясь к Иоанну Предтече, сказал фразу, которую знает каждый христианин: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Событие объясняет второе название праздника – Богоявление.

Праздник Крещение Господне связан с водой, которая является главным символом торжества. В день Богоявления ее освещают во всех православных храмах. Еще одной традицией является погружение людей в заранее приготовленные купели на водоемах. По традиции их называют «иордан».

Традиции Рождества и Крещения Господня

Богоявление завершает череду праздников, связанных с Рождеством Христовым. Подготовкой к событиям стал строгий Рождественский пост, длившийся 40 дней. Это время православные христиане проводят в молитвах, очищая душу от темных мыслей и готовясь к светлым праздникам.

Накануне Рождества Христова начинаются Рождественские святки, которые продолжаются до самого Крещения. В старину в это время полагалось петь и веселиться – Святочные гуляния несовместимы с грустью. Наши предки знали: чем громче и звонче звучат их голоса, тем лучше сложится весь следующий год.

Вечера накануне Рождества Христова и Крещения Господня объединяли семьи, которые собирались за праздничными столами. Но к трапезе из постных блюд полагалось приступить после первой звезды. В Рождество она отождествлялась с Вифлеемской звездой, возвестившей миру о рождении Спасителя. В ночь на Богоявление – о Крещении.

В старину после трапезы полагалось сложить все ложки в одну емкость и накрыть ее хлебом. Наши предки знали: без этого ритуала рассчитывать на хороший урожай не придется.

Что полагается сделать в Крещение Господне

Накануне Крещения Господня девушки гадали на суженых. На следующий день делать это уже запрещалось. Одно из гаданий было связано с человеком, которого они видели за калиткой. Если там видели старика, это означало, что год окажется удачным во всех отношениях, но со свадьбой придется повременить. Если за калиткой оказывался парень – можно начинать готовиться к свадьбе. В ночь на Богоявление загадывали желания, обращая взор в небеса.

Утром в Крещение полагалось непременно побывать на праздничной службе в церкви. В молитвах, обращенных к Иисусу Христу, наши предки просили об урожае, о здоровье близких, о помощи детям.

Не обходилось без суеверий, доставшихся нашим предкам от их прадедов. Накануне Крещения полагалось рисовать кресты над окнами и дверями. Люди верили, что это защитит их жилище от нечистой силы.

Что нельзя делать в Крещение

Запретов, связанных с праздником Богоявления, было много, Упоминания о них можно найти во многих произведениях русских писателей. Главные касались святой воды, емкость с которой нельзя было ставить на пол, чтобы после этого не заболеть. Также запрещается:

Заниматься гаданиями и обрядами. Запрет касался времени, следующего за Крещением. Считается, что после этого можно забыть и о счастье, и о здоровье.

Набирать много святой воды, а также разбавлять ее. Освященная вода, как говорили в старину, – это мощное духовное богатство, которое надо беречь.

Давать деньги в долг. Это приведет к нищете.

Отказывать в милостыне нуждающимся. Это грех, такие люди могут сами ощутить нужду.

Сплетничать, завидовать, желать кому-либо плохого. Все возвратится бумерангом.

Перед Крещением и в день Богоявления нельзя ничего выносить из дома. Наши предки связывали это с удачей и здоровьем семьи. Также категорически запрещается ругаться. Любую «искру» в отношениях надо немедленно гасить, чтобы весь следующий год не провести в ссорах и слезах.

Праздник Крещения ассоциируется с крещенскими морозами, которые уже накануне сковывали землю. Но после крещения погода меняла характер. «Трещи не трещи, а минули водокрещи», – говорили в старину, намекая на скорое прощание с холодами. Приметы, связанные с Богоявлением, наши предки считали самыми точными.

Впрочем, мороз в Крещение был желанным гостем. С ним связывали будущий урожай зерновых. О хорошем урожае говорил туман и снег, который хлопьями падал с небес. С небом была связана еще одна крещенская примета. Если в полдень по небу плыли синие облака, это тоже означало, что будет много пшеницы.

Считается, что в ночь на Крещение снятся вещие сны. Но рассказывать о них не нужно, иначе они не сбудутся.

19 января (6 января по старому стилю) именины отмечают Татьяна, Ульяна, Кристина, Иван, Ян. Людей, родившихся в этот день, ждет успех, которого они заслуживают. Это очень целеустремленные личности. Они знают, что хотят от жизни и умеют оценить свои силы.