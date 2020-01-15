Крещение 2020: что нельзя делать, крещенская вода и традиции 19 января

Крещение в народной традиции зовется Богоявлением и празднуется в воскресенье 19 января в 2020 году. В России данное событие не причисляется к нерабочим дням, хотя и является народным праздником.

Древний и почитаемый всеми христианами праздник Крещение Господне — становится одним из наиболее ожидаемых событий во всем церковном году. Об этом празднике знают все, кто хоть когда-то слышал о православной вере, отчего не удивительно, что даже в современном мире люди продолжают придерживаться строгих канонов празднования этого чудесного дня.

Крещение 2020: История праздника

Этот церковный праздник, отмечается ровно с тех пор, как более 2000 лет назад Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах реки Иордан. Считается, что после самого крещения к людям с неба спустился святой дух в виде белого голубя. Все услышали глас Божий, который произнес: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!». Начиная с этого дня Иисус начал свою земную миссию, завершившуюся, как всем известно, воскрешением, которое стало прародителем праздника Пасхи. После крещения Иисус Христос ушёл в пустыню, в которой пребывал 40 дней и ночей, готовя себя к исполнению своего священного долга.

Крещение 2020: Традиции праздника. Что нельзя делать

С течением времени праздник Крещения Господня оброс огромным количеством традиций, которые свято почитаются людьми и по сей день. Пожалуй, самой значимой из них является обряд купания в проруби, особенности которого следует обязательно знать всем, кто желает совершить данное действие. Перед купанием, во льду прорезается прорубь, которую принято называть Иордань в честь реки, в которой был крещён Иисус. Батюшка окунает в воду распятие и читает молитву, чем освящает данное место для дальнейшего обряда. Окунаться следует трижды с головой, после принято читать молитву и выходить из воды. Казалось бы, зачем подвергать свой организм такому стрессу в дни, когда особенно лютует русская зима? Однако купание в проруби на Крещение – древняя и мудрая традиция. Считается, что именно в этот день, вода в природных источниках приобретают особенные свойства: после купания в такой воде смываются не только болезни, хвори, сглазы, но и грехи, коих к этому моменту могло накопиться немало…

Крещение 2020: Традиция купания на 19 января

Нельзя входить в воду людям с заболеваниями сердца, нервной и сосудистой системы, а также беременным и детям. Последних это касается особенно, ведь в детском возрасте процесс терморегуляции еще не сформирован, отчего детский организм подвержен риску получить серьезные осложнения.

Нельзя купаться в нетрезвом состоянии — т.к это опасно для жизни!

Можно перед погружением сытно поесть, но при этом — не объедаться, а после – выпить горячего чая.

Если вы будете придерживаться всех правил, то данная процедура на Крещение Господне, обязательно благотворно скажется на вашем самочувствии: как на физическом, так и на духовном.

Крещение 2020: Традиция набирать крещенскую воду

Безусловно, что не все смогут окунуться в проруби 19 января 2020 года, но при этом, каждый из нас сможет набрать для себя святой крещенской воды, а как, где и когда лучше всего набирать крещенскую воду, мы Вам подскажем далее.

Следует отметить, что освящение воды в церквях, происходит как 18 января в Крещенский сочельник (после Божественной литургии), так и в сам праздник Крещения Господня. В эти два дня можно набрать крещенской святой воды, при этом, нет никакой разницы, когда её набирать в храме — 18 или 19 января. В случае, если Вы решили набирать воду из под крана, то соответственно, наилучшим периодом для этого, будет промежуток времени с 00:10 до 01:30, который приходится в ночь с 18-го на 19-е января, при этом, воду также можно набирать и позже, на протяжении всего 19-го числа (до наступления 24:00).

Запрещено ссориться и совершать плохие поступки, когда святая вода находится в руках.

Крещение 2020: Приметы