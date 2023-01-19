Крепкие морозы и туман продолжают испытывать якутян на прочность

Как поясняют синоптики, туман образуется за счет взаимодействия прохладного воздуха и теплой поверхности земли. Сам туман представляет собой скопление в воздухе небольших капелек воды, а зимой — это могут быть еще и микроскопические кристаллики льда. В большинстве районов сохранится погода без осадков, небольшой снег выпадет местами на северо-востоке Якутии. В Булунском, Анабарском районах местами поземок при порывах ветра 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -52-57°, при снеге -43-48°, арктических районах -32-37°. Температура воздуха днем -43-48°, в низинах -46-51°, на Колыме, в арктических районах -30-35°. В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег, туман, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью -50-52°, днем -44-46°

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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