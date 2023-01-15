Крепкие духом. В Якутске состоялся забег в 50-градусный мороз на 5 км

В парке культуры и отдыха в Якутске состоялся дружеский забег «5 верст», передает корреспондент ТАСС. Температура утром в столице Якутии понизилась до минус 50 градусов. Как рассказал event-директор клуба любителей бегунов Алексей Герасимов, в забеге приняли участие девять экстремалов. Дистанция — два круга, 5 км.

Среди требований к экипировке — зимние кроссовки с шипами, термобелье, горнолыжная куртка и пуховик, маска или балаклава, чтобы не отморозить щеки. Бег в зимний период требует специальной подготовки. Главное не останавливаться, ведь бег согревает, отметил участник забега Артем Якушков. Бегуны с нетерпением ждут забега в Оймяконе, который состоится 11 февраля. «Сейчас там 60-градусные морозы, ожидается, что будет еще холоднее. В этом марафоне есть дистанция на 42 км. Это требует очень серьезной подготовки», — рассказывает он.

76-летний Артур Корякин занимается бегом более 30 лет. «Сейчас бегаю пять раз в неделю. К зимнему бегу нужно привыкать долго, нужна хорошая мотивация. Бег на морозе эффективнее, чем в помещении — воздух, природа. Конечно, на морозе нужно бежать осторожно, контролируя дыхание, иначе проблемы со здоровьем гарантированы», — говорит спортсмен.

В Якутии в эти дни в большинстве районов отмечаются аномально низкие температуры. В Якутске в субботу из-за 50-градусных морозов все школьники освобождены от очного посещения уроков. Аномально холодная погода ожидается в Якутске 14-18 января, среднесуточная температура воздуха может быть ниже климатической нормы на семь градусов и более.