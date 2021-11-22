Кремль отреагировал на карту тюркского мира Эрдогана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал сожаление, что на карте тюркского мира, которую лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, красной звездой не обозначено, что его центр находится не в Турции, а на Алтае, в России. Об этом представитель Кремля сказал в эфире телеканала «Россия-1», в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает ТАСС.

«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что этот центр «не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае».

Песков уточнил, что это «то священное место для любого тюрка, откуда они и пошли родом». «Это я как тюрколог говорю», — подчеркнул он.

Ранее в Twitter-аккаунте ПНД была размещена фотография Эрдогана и Бахчели, держащих обрамленную в багет карту так называемого тюркского мира. На изображении к нему отнесена значительная часть территории России. Все окрашенные территории делятся на три цвета. Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан отмечены красным. Оранжевым обозначены некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии.

Желтым цветом помечены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Что обозначают эти цвета, в публикации турецкой партии не уточняется.