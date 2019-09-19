Кремль прокомментировал задержание шамана Габышева

Сегодня новостью номер один в России стало задержание в Бурятии якутского шамана Александра Габышева и его последующее таинственное исчезновение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данную ситуацию следующими словами:

Это просто невозможно (быть в курсе уголовных преследований в отношении всех граждан России — ред.). Это не является прерогативой Кремля.

Напомним, что сегодня на сайте МВД Бурятии появился таинственный пресс-релиз: