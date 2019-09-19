19.09.2019
21:16
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Происшествия

Кремль прокомментировал задержание шамана Габышева

Сегодня новостью номер один в России стало задержание в Бурятии якутского шамана Александра Габышева и его последующее таинственное исчезновение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данную ситуацию следующими словами:

Это просто невозможно (быть в курсе уголовных преследований в отношении всех граждан России — ред.). Это не является прерогативой Кремля.

Напомним, что сегодня на сайте МВД Бурятии появился таинственный пресс-релиз:

19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия).
Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.

Источник: По материалам СМИ.
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