Происшествия
Кремль прокомментировал задержание шамана Габышева
Сегодня новостью номер один в России стало задержание в Бурятии якутского шамана Александра Габышева и его последующее таинственное исчезновение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данную ситуацию следующими словами:
Это просто невозможно (быть в курсе уголовных преследований в отношении всех граждан России — ред.). Это не является прерогативой Кремля.
Напомним, что сегодня на сайте МВД Бурятии появился таинственный пресс-релиз:
19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия).
Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.
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