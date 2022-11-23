23.11.2022
20:26
246
Якутск
Крематорий в Якутске будет введен к Новому году
Управление госстройжилнадзора вышло на проверку хода строительства крематория в Якутске. Застройщиком объекта выступает ООО «Быдан эргиир», техническим заказчиком — ООО «Строй-Индустрия». Крематорий на территории городского кладбища по Маганскому тракту начали строить в апреле 2022 года. Его площадь составляет 313,2 кв. метров. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 93%. Ввод крематория изначально был запланирован в 3 квартале 2022 года, но в связи с переносом сроков поставки оборудования, ввод объекта установлен на конец текущего года, сообщает пресс-служба управления госстройжилнадзора.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба управления госстройжилнадзора
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