Крематорий: Кому вера разрешает сжигать тело, а кому – нет

Разбираемся в нюансах и особенностях кремации.

В начале следующего года в Якутске заработает первый в республике крематорий. Его необходимость объясняется тем, что в городе заканчиваются территории под традиционные захоронения. Корреспондент ЯСИА узнал, как будет происходить процесс кремации, какова стоимость услуги, а также выяснил, кому вера разрешает сжигать тело, а кому – нет.

Цена вопроса и сам процесс

В Якутске ежегодно в среднем фиксируют около двух тысяч погребений в год, и земли под захоронения становится всё меньше. Сегодня из пяти кладбищ функционируют только два: в районе Птицефабрики и Маганское. Поэтому вопрос ввода крематория очень актуален. При этом снизится и стоимость ритуальных услуг.

Сам крематорий находится на въезде на территорию Маганского кладбища. Здесь планируют проводить до 18 кремаций в день.

Чтобы узнать, как будет проходить весь процесс кремации, в какую цену обойдутся услуги, мы съездили в крематорий, который готовится к открытию.

Как разные религии и верования относятся к сожжению тела

К обряду сожжения тела усопшего у религиозных конфессий отношение самое разнообразное: от резкого неприятия и нежелательности до предпочтительности этого ритуала.

Как христиане, мусульмане, буддисты и приверженцы традиционных верований Якутии относятся к кремации, ЯСИА рассказали представители конфессий. Включайте видео.

Религиозные обряды прощаний

Религиозные предпохоронные ритуалы подразумевают подготовку покойного в последний путь по всем канонам его верования. Далее мы поговорим об основных особенности обрядов разных религий.

Православие

У христиан есть ритуал, который обязателен для всех усопших, – отпевание.

«Это центральное богослужение, связанное с поминовением усопшего. Если есть возможность, то желательно, чтобы тело в этот момент находилось в храме. Если такой возможности нет, то отпевание проводится отдельно от погребения, заочно. Обычно сразу после смерти близкие стараются заказать панихиду. Это небольшая заупокойная служба. Также подается запись на упокоение – литургию. Это главная церковная молитва, на которой приносится воссоединение с бескровной жертвой, то есть о воссоединении с Иисусом Христом», – рассказала пресс-секретарь Якутской епархии Русской православной церкви монахиня Елисавета.

Матушка отметила, что во многих семьях считается благочестивым чтение псалтыря над телом усопшего. При этом псалмы читают в течение суток.

«Поминовение усопшего могут совершать в любое время, особенно на панихиде и литургии. Большинство верующих поминает близких в течение года. Особо выделяют дату смерти и день рождения. Если говорить об отсчетах с момента смерти, то самые усиленные молитвы совершаются на третий день, когда и проходят похороны. Также выделяют девятый и сороковой дни от ухода из жизни», – сказала она.

Традиция поминовения на третий, девятый и сороковой дни идет с событий после Голгофы. На третий день Спаситель воскрес. На девятый явился ученикам, на сороковой вознесся на небеса.

Монахиня говорит, что в православии возносить молитвы не запрещается хоть каждый день, только само отпевание перед погребением проводится один раз.

«Христианское представление о теле отличается от многих других религий. У нас считается, что тело не просто оболочка, а что-то очень ценное, ведь в конце времен мы все воскреснем именно со своими телами. Конечно, они будут иными, преображенными. Мы уже не будем страдать от болезней и увечий, но наше тело к нам вернется. Поэтому и существует представление, что оно должно быть предано земле. В то же время есть множество случаев, когда люди погибали в пожарах, тонули и так далее. Церковь с пониманием относится, что такое может произойти. Поэтому в случаях, когда тела нет, считается, что Господь соберет его из тех элементов, которые остались. Из этой парадигмы и исходит отношение к кремации», – рассказала матушка Елисавета.

Желательно хоронить в земле, но если вдруг произошла ситуация, что человека приходится кремировать, на это бывают разные причины, то церковь не лишает его возможности поминовения. Его можно отпеть.

Пресс-секретарь епархии отметила, что в христианстве прах должен быть погребен.

«В некоторых местах есть странная тенденция сохранять прах у себя. Согласно православию, этого не следует делать. Тело человека, в каком бы виде оно ни находилось, должно быть в покое», – резюмировала монахиня.

Ислам

Заместитель муфтия Якутии имам Хабибулла сообщил, что Коран запрещает кремацию.

«В религии Ислам в отношении умерших есть специальная сунна, пришедшая от Посланника Аллаха. Она говорит об обязанностях мусульман по отношению к усопшим. Первая – омывание. Посланник сказал, что омовение нужно проводить мягкой губкой, чтобы не причинить боль умершему», – объяснил имам Хабибулла.

Обязанность живых по сунне, Корану и шариату – захоронить мусульманина в земле.

После омывания мужчин нужно обернуть в специальные погребальные одеяния – саван. Затем покойника кладут на носилки и правоверные читают молитву. Далее несут на кладбище, где подготовлена могила для захоронения.

В священном писании Всевышний говорит, что человека сотворили из глины и его возвращение будет из глины.

«В Якутии большинство мусульман – это выходцы из Средней Азии и Кавказа. Община помогает им в перевозке тела, ведь это дань уважения, это то, чего нельзя лишать никого, – быть погребенным по традициям ислама. Местные мусульмане проводят такой же ритуал, также некоторые желают, чтобы их оставили тут, на новой малой родине», – поделился заместитель муфтия Якутии.

По Корану человек должен быть погребен максимально близко к земле, даже без использования гроба.

«Для умерших есть последняя сунна – живые должны прочитать молитву. Посланник Аллаха говорит: «Не мучайте огнем, тот кто имеет на это право, – только его создатель». Поэтому кремация для ислама запрещена», – сказал имам Хабибулла.

Буддизм

У буддистов смерть считается одной из форм страданий, которые проходит каждое живое существо.

Будда указал, что в жизни любой человек подвержен страданиям. Рождение, болезни, старость и немощность, а также как финал — смерть. Осознание этого – первый шаг к правильному пути.

По словам настоятеля якутского дацана Еши-Дандар Ламы, у разных народов есть разные способы погребения, а буддисты довольно толерантно и рационально рассматривают различные обряды. Например, ранее в Бурятии существовал обычай «потери» умерших, когда человек просто «терялся» на лоне природы и его тело никого особенно не интересовало.

Если умирает великий лама, то его сжигают.

«В Индии, где и зародился буддизм, есть город Варанаси. Это город-кладбище, который должен посетить любой уважающий себя индус. Они стараются там умереть. В Тибете есть традиция кормить умершими грифов. Там ведь не так много плодородной земли, а хоронить на скалах сложно, да просто нецелесообразно тратить почву на захоронения. Думаю, что эти погребальные традиции возникли из-за определенных климатических условий. Для них это нормально и происходит из поколения в поколение», – говорит настоятель якутского дацана.

Как рассказал Еши-Дандар Лама, в Якутии буддисты придерживаются традиционных погребальных обрядов: людей хоронят на кладбищах.

«В республике живет много народностей, и у многих есть свои традиции, но с точки зрения буддистов кремация считается очень чистым уходом. В Улан-Удэ есть крематорий, туда можно пригласить ламу, который помолится о благополучии усопшего в следующей жизни. Прах отдают родственникам, и они его могут перезахоронить», – сказал он.

Ведь если посмотреть с этической стороны, освободятся большие территории, особенно у больших городов. У каждого населенного пункта есть спутник – кладбище, где не разбить парк или не построить дома.

Верования саха

Ранее у народа саха кремация считалась одним из приемлемых видов прощания с умершими.

«Мы опираемся на работы ученых, археологов и историков. Есть множество трудов о погребальных обрядах Якутии. Можно сказать, что сожжение тут было. До прихода православия существовало два вида погребения, как раз сожжение и аранас – поэтапный цикл захоронения», — просветила руководитель общества целителей и алгысчитов «Сандаар» Юлия Николаева.

Она отметила, что у многих народов, живших в доправославной Сибири, был обычай сжигать умерших.

«Сожжение проходило как в мирное время, так и во время войн и эпидемий. Пепел хранили в глиняных или берестяных сосудах, а после хоронили в родных аласах. Самых храбрых подвешивали – делали аранас. Это была дань уважения. Детей могли захоронить в дереве. При прощании могли провести семейный ысыах, пообщаться с родственниками, вспомнить усопшего. Только нельзя было кормить духа огня. В том мире по верованиям требовались конь и посуда, поэтому иногда с покойником отправляли лошадь, клали посуду. Иногда сооружали домик, где оставляли покойника с вещами. Это тоже зависело от места и обычаев», – поведала Юлия Николаева.

Руководитель общества целителей и алгысчитов утверждает, что кремация не противоречит верованиям саха, а также отвечает веяниям времени.

«Так как земли мало и очень много места занимают кладбища, это вполне приемлемо. Также ведь есть желание самого человека и его родственников. В Якутии живет много национальностей, и каждый прощается как желает. Всё зависит от его взглядов», – сказала Юлия Николаева.

Исторический экскурс: а какие были обряды у предков?

Какие есть свидетельства погребальных обрядов предков, способах прощания с покойными, рассказал доцент кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии и археологии Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Валерий Аргунов.