Крематорий, баня, гостиница — японским партнерам озвучены лучшие инвестпроекты Якутска
Якутск по инвестиционной привлекательности находится на достаточно высоком уровне, среди недавно подписанных соглашений выделяются строительство крематория, городской бани, убойного цеха для агропромышленной отрасли, четырехзвездочного гостиничного комплекса, а также реализация проекта «Старый город-2». О них рассказал руководитель Департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов Владимир АРЖАКОВ на встрече главы Якутска Евгения ГРИГОРЬЕВА и руководителя представительства «Хоккайдо Банк, Лтд» во Владивостоке .
Встреча состоялась 16 декабря накануне торжественного события – завершения строительства круглогодичного тепличного комплекса «Саюри».
В приветственной речи глава Якутска особо отметил, что при строительстве этого крупного объекта использованы уникальные инженерно-технические практики и решения, кроме того, проект имеет высокую социальную значимость. «Использование современных конструкций, энергосберегающих технологий, агротехнологий стали залогом высокого урожая в наших суровых климатических условиях. Мы готовы дальнейшему взаимодействию и реализации совместных экономических проектов», — подчеркнул Евгений Григорьев.
Оценивая перспективы развития Якутска и строительства Ленского моста, Евгений Григорьев добавил, что власти города намерены изменить транспортную схему, в частности ограничить движение крупнотоннажной техники по центральным улицам. «Планируем строительство логистического центра для перегрузки с 40-тонного транспорта на грузовики с меньшим тоннажем», — отметил Евгений Григорьев.
Господин Фумитоси Накагава сообщил о намерении продолжить реализацию совместных проектов на территории столицы республики. Напомним, резидент ТОР «Якутия» – «Саюри» – стал примером успешного многолетнего сотрудничества Якутии с Японией.
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