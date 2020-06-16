«Кредитный отпуск» от Алмазэргиэнбанка

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО запустил сезонный продукт «Кредитный отпуск». Первое погашение можно произвести через три месяца после получения средств. При этом на период отсрочки действуют сниженные процентные ставки. Возьмите деньги сегодня, платите за кредит потом.

Заем можно получить на сумму от 20 тыс до 1 млн рублей. Зарплатные клиенты и пенсионеры АЭБ могут воспользоваться двумя миллионами рублей.

Срок потребительского кредита на неотложные нужды составляет от 13 месяцев до 6 лет. Комиссия за выдачу отсутствует. Обеспечение по кредиту не требуется.

На льготный период – до трех месяцев – для всех клиентов установлена сниженная ставка 10%. По истечении льготного периода ставка поднимется до 13% годовых – для зарплатных клиентов и пенсионеров АЭБ и до 14% – для остальных клиентов. В первый платеж, который произойдет только после 3 месяцев, войдут проценты за период отсрочки по ставке 10%.

Оформить “Кредитный отпуск” можно в офисах АЭБ с 15 июня по 15 сентября 2020 года.

Указанные ставки действуют при согласии заемщика на страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы.

Плата за оформление полиса индивидуального страхования заемщиков от несчастных случаев / страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы по программе «Страхование от несчастных случаев» составляет 2,2–3% годовых, по программе «Страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы» – 3% годовых.

Уступка банком третьим лица прав (требований) по настоящему договору не запрещена.

Требования к заемщикам / созаемщикам:

Возраст от 23 до 70 лет;

Стаж работы не менее 3 месяцев на текущем месте работы;

Регистрация и фактическое место жительства в любом районе присутствия АЭБ, а также в Амгинском и Усть-Алданском улусах, городах Хабаровске и Владивостоке.

Для категории заемщиков «Зарплатные клиенты» и «Пенсионеры АЭБ» допускается регистрация на всей территории республики.

Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам;

Военнообязанные, молодые люди, не достигшие 27 лет, дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие урегулированные отношения с Вооруженными силами.

Требуемые документы заемщика / созаемщика

Анкета-заявление;

Паспорт гражданина РФ;

Копия трудовой книжки/трудового договора, заверенная работодателем, кроме зарплатных клиентов АЭБ, И/ИЛИ иные документы, подтверждающие трудовую занятость (свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, договор подряда и иные договора).

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально:

1) При стаже на текущем месте работы более 12 месяцев: Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально за последние 12 месяцев (кроме зарплатных клиентов АЭБ при наличии поступлений заработной платы на карту АЭБ за последние 12 месяцев);

2) При стаже на текущем месте работы от 3 месяцев до 12 месяцев: Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально за последние 3-12 месяцев (кроме зарплатных клиентов АЭБ при наличии поступлений заработной платы на карту АЭБ за последние 3-12 месяцев);

— Копия пенсионного удостоверения (при наличии) / справка из территориального органа Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение и справка с указанием размера пенсии (по старости, за выслугу лет, по инвалидности) / ежемесячного пожизненного содержания судей за последний начисленный месяц из отделения Пенфонда РФ / ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РС(Я)» / государственного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, ежемесячное пожизненное содержание судей / выписка по счету из банка с указанием назначения платежа.

Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22 или 8(4112)34-22-22.