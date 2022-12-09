Кредитные каникулы для всех введут в 2023 году

Как ответила aif.ru профессор Финансового университета Светлана Криворучко, сейчас воспользоваться кредитными каникулами сейчас могут только семьи мобилизованных.

«Но Госдума подготовила поправки в законы, которые распространяют эту льготу на всех и делают ее бессрочной, — рассказала эксперт. — Эту инициативу поддерживает ЦБ. Велика вероятность, что она будет реализована уже в 2023 г.

И тогда каждый заемщик получит возможность один раз взять каникулы по каждому кредитному договору, оформленному как после принятия новой правовой нормы, так и до ее вступления в силу. Заемщики, оказавшиеся в затруднительной ситуации, смогут на 6 месяцев приостановить выплату потребительского или ипотечного кредита. Но при условии, что сумма кредита не превышает сумму, установленную правительством. Так, для потребительских кредитов сегодня это 1,6 млн руб., если обязательства заемщика обеспечены залогом автомобиля, или 450 тыс. руб. во всех остальных случаях».