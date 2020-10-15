Кредит “Простые решения” от АЭБ по онлайн-заявке: Еще более выгодные условия

Зима в Якутии уже вступила в свои права, а это значит, что откладывать покупки новых теплых вещей дальше уже некуда. В этом и во многом другом вам поможет кредит на неотложные нужды «Простые решения» от АЭБ. Тем более банк вновь продлил акцию по оформлению заявки на сайте www.albank.ru, где действует специальная сниженная ставка, а также сделал условия еще более выгодными.

Под 11% можно получить до 5-ти млн рублей на срок от 3-х месяцев до 7-ти лет. Обеспечение по кредиту не требуется.

Сумму до пяти миллионов рублей могут получить зарплатные клиенты АЭБ – сотрудники организаций, получающие заработную плату на счет в Алмазэргиэнбанке. 4 млн рублей доступны к выдаче добросовестным заемщикам с положительной кредитной историей, работникам бюджетных учреждений и работникам из списка финансово устойчивых предприятий, утверждённого АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО. Все остальные могут взять от 20 тыс до 3 млн рублей.

При оформлении заявки в офисе банка действуют другие процентные ставки. Сумму до 300 тыс рублей включительно на срок до 12 месяцев можно взять по ставкам от 12,75% до 13%, на срок свыше 1 года – от 12,25% до 14%. Более 300 тыс рублей можно получить на срок от 1 года – по ставкам от 11.5% до 13%.

Плата за оформление полиса индивидуального страхования заемщиков от несчастных случаев / страхование от несчастных случаев и финансовых рисков из-за потери работы, составляет 2,2% – 3%. При отказе от страхования к ставке прибавляются 4 процентных пункта.

Неустойка за несвоевременное погашение составляет 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения обязательств.

Требования к заемщикам / созаемщикам:

— Возраст на момент предоставления кредита – не менее 23 лет (для зарплатных клиентов АЭБ – не менее 21 года);

— Возраст на момент возврата кредита по договору – не более 70 лет для добросовестных заемщиков и зарплатных клиентов и не более 60 лет – для всех остальных;

— Стаж работы – не менее 3 месяцев на текущем месте работы;

— Регистрация и фактическое место жительства в любом районе Якутии, где расположен офис Алмазэргиэнбанка, а также Амгинский улус, Усть-Алданский улус, города Хабаровск и Владивосток. Для зарплатных клиентов банка допускается регистрация на всей территории республики.

— Наличие постоянного места работы и/или дохода;

— Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам;

Военнообязанные, молодые люди, не достигшие 27 лет, дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие урегулированные отношения с ВС.

Более подробно ознакомиться с условиями продукта «Простые решения» вы можете на сайте АЭБ www.albank.ruво вкладке “Частным клиентам” — раздел “Кредитование” — “Потребительский кредит”, а также у операторов бесплатной круглосуточной горячей линии по номерам: +7 (4112)34-22-22 и 8-800-100-34-22.