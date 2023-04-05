Кредит под 3% для предпринимателей от АЭБ: На любые цели, со ставкой ниже уровня инфляции, с возможностью снять всю сумму наличными

Выгоднее, чем когда-либо! Новый кредит под 3% на сумму до 1 млн рублей на любые цели –уникальное и лучшее предложение от Алмазэргиэнбанка специально для индивидуальных предпринимателей. Проконсультируйтесь со специалистами Банка, подайте заявку, дождитесь одобрения, получите нужную сумму и начните реализовывать свои планы!

Что значит кредит под 3%

Мы предлагаем простые и понятные условия. Уверены, что наше предложение является одним из лучших на рынке кредитования для бизнеса. Это кредит на сумму до 1 млн рублей по ставке 3% годовых на срок до 1 года. Сложно будет найти более выгодные условия. Согласны?

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При этом данный продукт – не просто выгодное кредитное предложение, это также предложение о взаимовыгодном партнерстве. Мы гарантируем высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту. Алмазэргиэнбанк всегда готов помочь в решении любых финансовых вопросов.

Разработан специально под ваши запросы

«При разработке продукта «Кредит под 3%» мы попытались учесть основные потребности предпринимателей. Проанализировав рынок, наши аналитики увидели, что у субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно у индивидуальных предпринимателей, растет спрос на кредиты на небольшие суммы. «Кредит под 3%» призван обеспечить этот спрос. К тому же он носит нецелевой характер – есть даже возможность снять наличными со счета до 100% кредитных средств», – сказал начальник Управления маркетинга и развития продуктов корпоративного бизнеса АЭБ Андрей Тастыгин.

По аналогично низкой ставке можно найти кредитные предложения со льготными условиями с государственной поддержкой. Но они выдаются на конкретные цели с установленными ограничениями.

«Мы предлагаем выгодный продукт, который подойдет всем. Нецелевой, по низкой ставке, на небольшую сумму, с упрощенным и быстрым сроком рассмотрения. Можно подать заявку, если вы работаете по любому виду экономической деятельности. В этом плане ограничений нет. Надеемся, что наше предложение сможет поддержать малый бизнес и обеспечить доступную финансовую основу для устойчивого развития микропредприятий», – подчеркнул Андрей Тастыгин.

Три главных преимущества «Кредита под 3%» от АЭБ:

Минимально низкая ставка из возможных – гораздо ниже текущего уровня инфляции в России, ниже ключевой ставки Центробанка РФ, лучше предложений от других банков; Максимально удобные условия – без лишних формальностей, без залога, без поручительства, с быстрым и упрощенным рассмотрением; Пакет «Бизнес-кредит» – расчетно-кассовое обслуживание в АЭБ с индивидуальным подходом к каждому клиенту и современным интернет-банкингом.

Условия и требования

Кредит может взять индивидуальный предприниматель, состоящий в реестре МСП, относящихся к категории «микропредприятие». Срок начала ведения деятельности ИП – не менее 24 месяцев до даты поступления заявки.

Срок кредита – до 1 года; сумма – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей; обеспечение по кредиту – не требуется; при оформлении соглашения необходимо подключить пакет РКО «Бизнес-кредит».

Более подробно с условиями кредита «Кредит под 3%» можно ознакомиться по ссылке.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по телефону: +7 999-217-60-47. Также свои вопросы можете направлять на электронную почту: online@albank.ru