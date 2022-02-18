Кредит: брать или не брать

Кредит – один из самых популярных финансовых инструментов по всему миру. Им можно воспользоваться по-разному: для кого-то он станет злом, а для кого-то – благом, единственным ключом к достижению больших важных целей.

Финансовые консультанты рекомендуют, чтобы платежи по кредитам не превышали 40% от общего дохода после выплаты всех необходимых платежей – за ЖКУ, продукты, обучение ребёнка, кружки и питание, ТВ и интернет, за мобильную связь, подписки, проезд на автобусе/бензин и так далее. Чем меньше доход, тем меньше должен быть ежемесячный платёж.

Самый главный минус кредита – это проценты, которые придётся заплатить банку. Однако надо понимать, что кредит – это услуга, за пользование которой придется заплатить, ведь человек получает возможность пользоваться благами, купленными на заемные деньги, здесь и сейчас.

Копить на квартиру, машину, обучение или отпуск можно бесконечно долго, вдобавок часть ваших сбережений съест инфляция. Поэтому кредит для многих – единственно верное решение. Раньше люди, обзаведясь собственной семьей, вынуждены были жить со своими родителями долгие годы либо терпеть супруга-тирана, так как некуда было уходить с детьми. Ипотечный кредит решает эти проблемы: вы сразу можете въехать в собственное жилье, а затем закрывать ипотеку досрочно, минимизировав переплату. Здесь важно понимать, что чем меньше срок кредита, тем меньше переплата, и что дифференцированные платежи выгоднее аннуитетных.

Также трудно переоценить ценность кредита для предпринимателей. Зачастую бизнес запускается и масштабируется на заёмные средства, и если дело приносит прибыль, то кредит окупается в разы.

В целом кредиты симулируют потребительскую активность, а значит двигают экономику вперёд. Однако нельзя умолчать про то, что кредиты противопоказаны финансово неграмотным людям, которым трудно противостоять соблазнам и планировать траты заранее. Нередки случаи, когда человек, попадает в долговую яму и годами не может из нее выбраться. Однако даже из такой ситуации выход есть – рефинансирование кредитов.

Прежде чем брать кредит, обязательно сравните предложения от разных банков, сделать это можно, например, на сайте banki.ru. Выберите для себя оптимальный вариант и только после этого оформляйте кредит.

Одни из самых лояльных условий и конкурентоспособных ставок на кредитном рынке действуют в Алмазэргиэнбанке, заходите на сайт АЭБ https://albank.ru/ru/credits/ и убедитесь в этом сами. Там же вы можете оставить заявку на кредит, кредитную карту или выгодную программу рефинансирования.

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