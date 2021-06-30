Креатура власти выиграла безальтернативные выборы спикера Ил Тумэна

Сегодня, 30 июня идет 29 сессия Ил Тумэна, и первым вопросом рассмотрено избрание спикера Ил Тумэна вместо ушедшего в отставку Петра ГОГОЛЕВА, ныне председателя Конституционного совета Якутии.

Выборы спикера прошли на безальтернативной основе. Была внесена единственная кандидатура Алексея ЕРЕМЕЕВА от «Единой России». Фракции других партий – «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР ее поддержали.

И хотя парламент — самостоятельная ветвь власти, в общем-то, и не скрывалось, что Еремеев — креатура главы республики Айсена НИКОЛАЕВА. Выступая перед сессией, претендент на пост спикера Алексей Еремеев прежде всего поблагодарил за доверие главу республики, а уж затем коллег по депутатскому корпусу. Лидер якутских коммунистов и вице-спикер Виктор ГУБАРЕВ прямо сказал, что кандидатуру внес глава Якутии. Наконец, после оглашения итогов тайного голосования, Айсен Сергеевич выразил благодарность народным депутатам за поддержку кандидатуры Алексея Ильича. Получив заранее заготовленный мандат спикера из рук Александра Жиркова, Алексей Еремеев занял место председателя. Но, прежде чем сесть в кресло спикера в буквальном смысле слова, вновь избранный руководитель сделал несколько шагов, подошел к Айсену Николаеву, и пожал ему руку. Другие депутаты и члены президиума не были удостоены этой чести.

В общем, итог выборов был предсказуем. Поэтому и процедура обсуждения кандидатуры на пост спикера была сведена к минимуму. Внесение кандидатуры фракцией ЕР (Антонина ГРИГОРЬЕВА), выступление кандидата Еремеева, вопросы депутатов (задали трое), выступления от фракций, выступление главы Якутии – тайное голосование.

Из этого строго протокола выбилось лишь два зигзага. Попыталась изменить строго регламентированный ход сессии Мария ХРИСТОФОРОВА, которой дали слово «по ведению» сессии.

— Впервые в истории якутского парламентаризма выборы спикера проходят в середине созыва. Мои коллеги пишут, что все проходит очень скучно и серо. Предлагаю не ограничивать вопросы и выступления депутатов, потому что наши избиратели ждут, что депутаты будут более индивидуальными, иметь собственную точку зрения. Особенно те, кто избран по одномандатным округам. Я, например, была избрана от партии «Гражданская платформа», и по собственной доброй воле вошла во фракцию партии «Единая Россия». Я, конечно, поддерживаю кандидатуру Алексея Ильича, — продолжила было народный депутат. Но была резко прервана председательствующим.

— Вам дали слово «по ведению», а не по кандидатуре. Вы там у себя во фракции сначала разберитесь, а потом сюда вносите предложения. Я готов хоть каждому депутату дать слово, но против линии фракций идти не буду, — перебил ее Александр Жирков, настоявший на прежнем сценарии – одно выступление от каждой фракции.

Еще одним зигзагом стало выступление от ЛДПР не Евгения ПЕРФИЛЬЕВА, как можно было ожидать, а депутата Госдумы Гаврила ПАРАХИНА. Он вышел к трибуне, эффектно потряхивая маской.

— Вот! Вот в этом причина, почему мы должны быстро провести сессию. Ковид не дремлет. Вообще-то, мы – ЛДПР хотели внести свою кандидатуру на пост спикера – Евгения Перфильева, достойного депутата. Но когда сказали, что на пост спикера выдвигают моего Шефа, я, конечно, решил его поддержать. В предыдущем созыве Алексей Ильич встретил меня в коридоре, подал руку, и зная, что я один от ЛДПР, заверил: «Если что – обращайтесь. Я всегда рядом». То есть, его человеческие качества. Далее, он сделал меня своим заместителем в комитете, зная, что многие против! А теперь – посмотрите! Шеф этого комитета будет спикером. Я, его заместитель – депутат Госдумы! В других комитетах Ил Тумэна такого нет! И вообще сейчас наше время! Мы с Алексеем Ильичем ровесники. Глава республики тоже из нашего поколения. Председатель Конституционного совета. Мы только подбираемся к 50 годам. Идет омоложение, и это отрадно.

Далее депутат Госдумы призвал бывших коллег по Ил Тумэну вакцинироваться:

— Вакцинируйтесь! Я знаю, что 50 процентов Ил Тумэна точно не вакцинированы еще. В нашей фракции ЛДПР 70% уже вакцинированы!

В своем выступлении Алексей Еремеев отметил, что парламенту надо объединиться, это коллегиальный орган. Максимально синхронизировать работу с правительством республики. Улучшить качество законопроектов, начиная с нормативки. Из его выступления стало понятно, что Ил Тумэн уменьшит количество парламентских часов. То есть, внимание будет уделено эффективности, принятию законопроектов и меньше будет говорильни. Говорил Еремеев и о необходимости усиления работы с федеральным и муниципальным уровнями власти. «Необходимо поднять престиж и авторитет Ил Тумэна. В последнее время усилилась критика от общественности, от граждан. Нам необходимо соответствующим образом доносить информацию о своей деятельности гражданам, избирателям», — отметил Алексей Ильич.

Глава республики отметил, что ожидания населения возросли кратно. А с приходом Еремеева Ил Тумэна получит второе дыхание. Айсен Николаев озвучил то, о чем все другие молчали: «Несколько лет назад Алексей Ильич оказался в тяжелой жизненной ситуации, из которой с честью вышел, действуя в рамках правового поля. Затем получил безоговорочную поддержку своих земляков».

Александр Жирков заявил, что с удовольствием уступает место председательствующего вновь избранному спикеру. Надо полагать, ему действительно будет более комфортно работать с Еремеевым, нежели с Петром Гоголевым, который сменил непосредственно Жиркова, что само по себе предполагает некое напряжение. Александр Николаевич затем устроил мини-презентацию очередной книге, вышедшей под его патронатом. «Волнения и бурления во фракциях были вплоть до вчерашнего дня. Но в итоге парламент принял консолидированное решение. А то, что кому-то кажется скучно… Так выборы спикера – не увеселительное мероприятие!», — продолжил Жирков полемику с Христофоровой.

Отметим, что выступая по кандидатуре кандидата на пост спикера, Виктор Губарев и Гаврил Парахин успели высказаться против сокращения количества депутатов и особенностей переведения Ил Тумэна на профессиональную основу.

Итак, Алексей Еремеев избран спикером Ил Тумэна на безальтернативной основе. Не единогласно, но абсолютным большинством голосов: за — 57, против — 1. Уложились в полтора часа.

В Ил Тумэне началась новая эра.