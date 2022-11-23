Креативный кластер «Квартал труда» распахнул свои двери

Единственный на Дальнем Востоке: креативный кластер «Квартал труда» открыли в Якутии.

Резиденты кластера создадут более 1250 новых рабочих мест.

Долгожданное открытие первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда» состоялось в столице республики 23 ноября. Территория развития креативных индустрий, созданная на месте заброшенного мясокомбината, представляет собой пятиэтажное здание с общей площадью свыше 14 тысяч кв. метров, сообщает ЯСИА.

«Квартал труда» станет фундаментом для развития креативных индустрий Якутии, «домом» для более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена. В общей сложности будет создано более 1250 новых рабочих мест.

Почётным гостем торжественного события стал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который отметил огромную значимость реализации проекта для всего Дальнего Востока.

«Сегодня мы открыли необычный объект. Это место, где соединяются творчество и бизнес, а фантазии становятся рыночным продуктом. Это место с сильной энергией. Год за годом Якутия становится одним из мировых центров мультимедиа, анимации, кино, дизайна и других направлений. Сегодня в республике создана база для развития креативных индустрий, которая заслуживает тиражирования на всём Дальнем Востоке и в Арктике», — сказал Алексей Чекунков.

Глава Якутии Айсен Николаев также подчеркнул, что открытие «Квартала труда» будет способствовать высокому росту развития креативных индустрий в Якутии и созданию своих уникальных продуктов.

«Нашему креативному кластеру можно отнести много эпитетов со словом впервые. Впервые на Дальнем Востоке в Якутии открывается креативный кластер площадью свыше 14 тысяч кв. м. Впервые территория креативного кластера отнесена к территории опережающего развития, обладает всеми преференциями, что ранее распространялись на промышленные компании. Это стало возможным благодаря команде президента России Владимира Путина — Юрию Трутневу и Алексею Чекункову. Впервые средства федерального бюджета выделены по программе социального развития Дальнего Востока на развитие креативных индустрий. И сегодня мы рады, что именно здесь, у нас в Якутске, появился такой замечательный центр», — отметил Айсен Николаев.

Сегодня здание бывшего якутского мясокомбината получило вторую жизнь. Уже более 70 резидентов начали свою работу внутри кластера.

«Сейчас сюда заходят резиденты, они оборудуют офисы под себя, поэтому работы ещё будут продолжаться. Надеюсь, что в скором времени сюда заедут все 150 резидентов, и придёт пора, когда нам понадобится искать ещё одно помещение под креативный кластер, поскольку этот будет переполнен. Самое главное, что те идеи, которые здесь будут рождаться, они будут работать во благо нашей многонациональной страны. Потому что сейчас идёт борьба не экономических моделей, а именно за мысли людей. Если сможем отстоять свой культурный суверенитет, у нашей страны — великое будущее», — продолжил Айсен Николаев.

В рамках открытия первые резиденты кластера представили свои проекты. В частности, гостям показали презентацию компании «Сахафильм» по концепции развития якутского кино, мобильное приложение «Retaily», гибридное технологическое решение для публичного показа аудиовизуального контента в оборудованных кинозалах и пространствах ExtraCinema, студию анимации «Тундра», студию «YAKUTIAN STARS entertainment», бренды одежды «EIKIRIE», SGREY» и «Tulluk».

Напомним, проект «Квартал труда» реализован в рамках плана социального развития центров экономического роста Дальнего Востока — Единой субсидии. Из федерального бюджета на объект направлено более 1,2 млрд рублей. Всего на реализацию социально значимых проектов в Якутии по данной программе выделено 9,93 млрд рублей до 2024 года.