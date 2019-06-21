Креативный воришка

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о краже товара из магазина. Материальный ущерб составил 12 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый — ранее судимый 18-летний местный житель.

Установлено, что злоумышленник целенаправленно зашел в магазин, чтобы похитить с прилавка разноцветные дымовые шашки. Воспользовавшись тем, что продавца отвлек покупатель, молодой человек незаметно положил несколько упаковок цветного дыма под одежду и покинул торговое помещение. Поняв, что кража прошла незамечено, он таким же образом еще два раза совершил хищение из данного магазина. Всего подозреваемый похитил 41 упаковку цветного дыма, причинив ущерб в 12 000 рублей. Через несколько дней работники магазина, проводя инвентаризацию, обнаружили недостачу товара и обратились в полицию.

Похищенное не изъято, т.к. подозреваемый использовал похищенный цветной дым для фотосессий. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.