Креативные мастер-классы в якутском музее

В рамках семейной программы «Месяц интерактива» в Якутском музее прошли мастер-классы. На мастер-классах родители вместе с детьми создавали елочную игрушку и новогоднюю открытку. Напомним, что музей подготовил адвент-календарь на декабрь 2020 года.

Адвент-календарь — это такой календарь ожидания Рождества или Нового года, который задает соответствующее настроение, отсчитывая дни до праздника и не только. «Адвент» означает «пришествие» (с латинского), этим словом называют предновогодний период, когда все уже с нетерпением ждут праздник.

Календарь был придуман в Европе еще в 19 веке, и в то время представлял из себя красиво украшенную коробку с отверстиями, внутри которых были спрятаны конфетки с пожеланиями (начиная с 1 декабря, по одной на каждый день до наступления праздника).

Также у участников мастер-классов была возможность посетить не только постоянную экспозицию, но и временные выставки музея такие как:

выставка «Грани алмазного края», посвященная 100-летию образования Якутской АССР и 55-летию Мирнинского района;

выставка «Атыыр муҥха – якутская подледная рыбалка на карася»;

выставка «Братья – фронтовики Павловы», посвященная Году памяти и славы в Российской Федерации, Году патриотизма в Республике Саха (Якутия).