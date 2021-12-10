Креативное пространство открыли в культурном центре пригородного села Табага

Сегодня в культурном центре «Кедр» села Табага в торжественной обстановке открыли комнату креативного пространства «Ремесленный коворкинг «Sun WOOD» («Солнечный лес»). Автор проекта — Сандал Захаров, специалист культурного центра «Кедр». В открытии приняли участие работники Окружного центра народного творчества г. Якутска, администрации села.

Директор МБУ «Окружной центр народного творчества г. Якутска» Петр Пестряков выразил уверенность, что новое креативное пространство станет одним из передовых центров в развитии творческого потенциала жителей села.

Заместитель директора «ОЦНТ г. Якутска», автор программы «Культурная перезагрузка»: модернизация деятельности культурно-досуговых учреждений города Якутска» Ньургуйаана Ушницкая рассказала, что ремесленный коворкинг «Sun WOOD» создан для приобщения детей и молодежи к процессу возрождения и дальнейшего развития производства изделий из древесины.

«Направление выбрано неслучайно. В селе Табага раньше функционировал крупный лесокомбинат. Также следует отметить, что до 2032 года мы намерены реализовать 16 проектов в культурно-досуговых учреждениях при МБУ «ОЦНТ г. Якутска», — подчеркнула Ньургуйаана Ушницкая.

Исходя из потребностей и пожеланий жителей, в пригородах заработают пространства этнической культуры, цифрового театра, творческого, оздоровительного кластера, арт-студии, студия экспериментальной анимации. «Эти проекты носят в себе не только творческий, культурный замысел, но и социальный», — добавила заместитель директора.

Заместитель начальника управления культуры и духовного развития города Якутска Анна Каженкина подчеркнула важность реализации данного проекта, который направлен на развитие ремесленного мастерства.

«Уверена, креативное пространство станет излюбленным местом, уголком притяжения и развития», — отметила Анна Каженкина.

Автор проекта Сандал Захаров рассказал, что приреализации проекта они не испытывают дефицит материалов.

«Мастерим, творим из остатков древесины, пиломатериалов. Наша главная цель – обучить детей и подростков мастерить руками. В будущем мечтаем запустить и выставить на продажу свои брендовые изделия. Вырученные средства хотим направить на благотворительность в помощь больным детям и детям-инвалидам», — поделился Сандал Захаров.

Директор КЦ «Кедр» Светлана Иванова провела для гостей экскурсию по просторному культурному центру, в котором имеются отличный концертный зал, место для занятий танцами, современная библиотека, комната для шитья.