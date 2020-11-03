Креатив жителей юкагирского села

На Ютуб канале «Одунфильм» есть множество разных видеороликов с участием детей и взрослого населения юкагирского села Нелемное (Верхнеколымский район Якутии). На этих роликах самодеятельные артисты – жители села с юмором обыгрывают сценки из жизни, миниатюры, сказки. Создателем канала является учитель юкагирского языка Алена МИРОНОВА.

Киностудия «Одунфильм» четыре года функционирует на базе Нелемнинской средней школы им.Н.И.Спиридонова — Текки Одулока. В состав творческой группы входят практически все жители села: воспитанники детского сада «Розовая чайка», учащиеся школы и самодеятельные артисты села Нелемного.

— «Одунфильм» — мое детище, — рассказывает Алена Миронова. – Но сначала, 10 лет назад, возникла театральная студия «Йодоол», а потом и наша «киностудия».

Как признается Алена, это ее хобби. Она сама пишет сценарии и монтирует видео.

Недавно на канале стали появляться небольшие ролики из русско-юкагирского разговорника авторов Панны и Александры ПРОКОПЬЕВЫХ. Кстати, они уроженки Нелемного и сейчас работают в Институте гуманитарных исследований и проблем КМНС СО РАН.

— Этот разговорник очень удобен для изучения юкагирского языка, т.к. помимо основных тематических разделов, в нем представлены ещё и небольшие диалоги на бытовую тему. Конечно, самодеятельные артисты театральной студии обыгрывают эти сценки с присущим им чувством юмора, но это нисколько не мешает, а лишь ещё больше привлекает людей разного возраста, желающих изучать юкагирский язык, — говорит Алена Миронова.

Таким образом местные артисты решили совместить свое местное чувство юмора, присущее нелемчанам, и желание пропагандировать родной язык.

— Есть сложности с интернетом из-за плохой связи, оборудование тоже сподручное, видеоредакторы примитивные, самые простые, т.к. ноутбук слабенький. Зато желание есть и идей масса, — признается создатель киностудии.

Несколько раз Алена Миронова подавала заявку на грант в Министерство культуры Якутии, но, к сожалению, инициатива поддержки не получила. В этом году работа Алены Мироновой была поддержана в рамках проекта благотворительного фонда «Ярхадана» «Кужуун шөрилэ (Радуга): сохранение юкагирского языка и культуры посредством поддержки общественных инициатив» по гранту Президента РФ.

Благодаря таким подвижникам, как Алена Миронова из села Нелеменое, есть еще надежда, что юкагирский язык не исчезнет.

Ссылка на канал «Одунфильм»: https://www.youtube.com/channel/UCZJJFliwHLglX7R62Iczs-Q