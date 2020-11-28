Креатив детей из Якутии перерос во всероссийский конкурс

Всероссийский конкурс видеороликов «Смотри, это Россия», запущенный в октябре 2020 года по инициативе молодежи республики при поддержке главы Якутии Айсена Николаева, объединил более 10 тысяч участников и 2 тысяч команд. География участников охватывает 84 российских региона.

«Такие инициативы не просто часть работы по продвижению республики в информационном пространстве, но, в первую очередь, наш вклад в укрепление внутреннего единства страны. Конкурс уже объединил десятки тысяч ребят со всей России», — отметил Айсен Николаев.

Сейчас участники видеокроссинга снимают свои конкурсные работы – открытки для друзей из других регионов. Ранее для зарегистрировавшихся участников конкурса был проведен цикл мастер-классов от профессионалов индустрии кино и специалистов по съемкам интернет-видео. Мастер-классы провели режиссер, художественный руководитель Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» Филипп Абрютин и продюсер кинофестиваля Оксана Лахно, оператор и режиссер Артур Михеев, наставник проекта «ТОП Блог» платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Романович и известный якутский блогер Виталий Щукин.

Напомним, идея создания проекта «Смотри, это Россия», была предложена активистами детских движений Якутии на встрече с главой республики. В рамках проекта командам участников необходимо записать ролик о зиме в своем регионе – например, о традициях, праздниках, зимних видах спорта и развлечениях. Записанные сюжеты будут в качестве видеооткрыток направлены школьникам из других регионов страны.

Лучшие видеоролики будут определены открытым голосованием на сайте https://lookitsrussia.ru. Победители получат ценные призы. Другие подробности об участии в конкурсе можно узнать на сайте проекта.