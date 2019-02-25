Кражей телефона завершилось застолье

В дежурную часть полиции ОМВД России по Ленскому району обратилась местная жительница с сообщением о краже.

Установлено, что заявительница распивала спиртные напитки в компании малознакомых лиц. После застолья все гости разошлись, в т.ч. потерпевшая. Придя домой женщина вспомнила, что оставила свой телефон на зарядке в чужой квартире. Ей пришлось возвратиться к месту застолья, однако телефона нигде не было.

Полицейские установили причастность к краже одного из гостей. Им оказался ранее судимый за истязание 34-летний уроженец Иркутской области. Выяснилось, что перед тем, как покинуть квартиру злоумышленник незаметно похитил подключенный к зарядному устройству сотовый телефон, который лежал без присмотра. Похищенное сотрудники полиции обнаружили в погребе дома подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.