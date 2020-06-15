15.06.2020
12:23
90
Происшествия
Кража в Якутске
За дежурные сутки сотрудниками полиции была раскрыта кража личного имущества у владельца дачного участка в СОТ «Мерзлотовед».
Вернувшись на дачу, хозяева не обнаружили бытовую технику, электроинструменты на общую сумму около 50 000 рублей. Неизвестный взломал замок на входной двери в помещение, где хранилось имущество.
В тот же день оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» был установлен и задержан подозреваемый к хищению дачного имущества. В настоящее время в отношении 29-летнего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Часть похищенного изъята и будет возвращена законному владельцу.
Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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