21.06.2021
10:20
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Происшествия

Кража в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от мужчины, который сообщил, что у него с банковской карты похищено 344 683 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили двоих подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 37-летний мужчины.

Полицейские установили, что подозреваемые распивали спиртное с заявителем, отмечая окончание своей вахтовой работы. Как только потерпевший заснул, они похитили его банковскую карту и ушли. Один из злоумышленников знал пин-код от похищенной карты, так как его отправляли в магазин за спиртным.  По словам злоумышленников, они потратили все похищенные средства на оплату гостиниц, развлечения, спиртное и продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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