Кража в Верхневилюйске

В ОМВД России по Верхневилюйскому району Якутии обратилась жительница с. Верхневилюйск с заявлением о краже велосипеда стоимостью 12 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, им оказался 33-летний житель района.

Выяснилось, что подозреваемый ночью возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев по пути в одном из частных дворов велосипед, он решил его похитить, чтобы быстрее добраться до дома. Пока хозяева спали, злоумышленник проник на участок и похитил двухколесный транспорт, который ничем не был закреплен. На следующий день подозреваемый сбыл похищенное за 4 000 рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Призываем принять меры к сохранности своего имущества. Единственный гарантированный способ избежать кражи – не оставлять велосипед без присмотра. На ночь заносите велотранспорт к себе домой, а не оставляйте во дворе.

Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на одну минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть. Берегите своё имущество!