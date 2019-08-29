Кража в Мирном попала на камеру

В дежурную часть Удачнинского отделения полиции ОМВД России по Мирнинскому району Якутии обратилась местная жительница с заявлением о краже. Женщина пояснила, что из магазина, где она работает продавцом, неизвестные похитили принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью 60 000 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 39 – летний уроженец Ленского района.

Установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения зашел за покупками в строительный магазин. Оплачивая товар, он заметил лежащий на подоконнике телефон потерпевшей и решил похитить его. Улучив удобный момент, он незаметно похитил чужой гаджет и скрылся с места происшествия. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.